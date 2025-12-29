Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un incendio en una residencia de ancianos en Indonesia mata a 16 residentes

Los bomberos necesitaron más de dos horas para apagar las llamas

29 de diciembre de 2025 - 8:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al hospital de la policía de Manado para su identificación con la ayuda de las familias, informaron las autoridades. (North Sulawesi Regional Police)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Manado - Un incendio en una residencia de ancianos en Indonesia causó la muerte de 16 residentes el domingo por la noche, según informó la policía.

RELACIONADAS

El incendio en la casa de una sola planta de Manado, en la provincia indonesia de Sulawesi Septentrional, comenzó mientras los residentes dormían, informó el lunes la policía.

Varias personas que vivían cerca de la residencia de ancianos vieron humo alrededor de las 8:00 p.m. Los vecinos ayudaron a rescatar a varios ocupantes.

“El equipo sobre el terreno ha confirmado que el número de muertos asciende actualmente a 16”, declaró el portavoz de la policía de Sulawesi del Norte, Alamsyah Hasibuan. “Quince de ellos murieron calcinados, mientras que el cuerpo de una víctima permanece intacto”.

Los bomberos, con seis camiones, necesitaron más de dos horas para extinguir las llamas después de que los vecinos de las inmediaciones avisaran del incendio a los servicios de emergencia, según informaron las autoridades.

Hubo 15 supervivientes que fueron atendidos en hospitales locales de la ciudad de Manado, dijo Hasibuan.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al hospital de la policía de Manado para su identificación con la ayuda de las familias, informaron las autoridades.

Las noticias de televisión del domingo mostraban llamas brillantes que proyectaban un resplandor anaranjado y llenaban el aire nocturno de humo. En el exterior de la residencia de ancianos se alineaban bolsas para cadáveres.

En un primer informe policial se afirmaba que el incendio se debió a un fallo eléctrico, pero más tarde se dijo que se seguía investigando la causa.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
IndonesiaFuegoAdultos mayoresBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: