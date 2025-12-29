Un incendio en una residencia de ancianos en Indonesia mata a 16 residentes

Manado - Un incendio en una residencia de ancianos en Indonesia causó la muerte de 16 residentes el domingo por la noche, según informó la policía.

El incendio en la casa de una sola planta de Manado, en la provincia indonesia de Sulawesi Septentrional, comenzó mientras los residentes dormían, informó el lunes la policía.

Varias personas que vivían cerca de la residencia de ancianos vieron humo alrededor de las 8:00 p.m. Los vecinos ayudaron a rescatar a varios ocupantes.

“El equipo sobre el terreno ha confirmado que el número de muertos asciende actualmente a 16”, declaró el portavoz de la policía de Sulawesi del Norte, Alamsyah Hasibuan. “Quince de ellos murieron calcinados, mientras que el cuerpo de una víctima permanece intacto”.

Los bomberos, con seis camiones, necesitaron más de dos horas para extinguir las llamas después de que los vecinos de las inmediaciones avisaran del incendio a los servicios de emergencia, según informaron las autoridades.

Hubo 15 supervivientes que fueron atendidos en hospitales locales de la ciudad de Manado, dijo Hasibuan.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al hospital de la policía de Manado para su identificación con la ayuda de las familias, informaron las autoridades.

Las noticias de televisión del domingo mostraban llamas brillantes que proyectaban un resplandor anaranjado y llenaban el aire nocturno de humo. En el exterior de la residencia de ancianos se alineaban bolsas para cadáveres.

En un primer informe policial se afirmaba que el incendio se debió a un fallo eléctrico, pero más tarde se dijo que se seguía investigando la causa.

