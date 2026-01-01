Opinión
Estados Unidos sanciona a cuatro empresas venezolanas y a cuatro buques tanque en ofensiva contra Nicolás Maduro

Los barcos petroleros fueron designados como propiedad bloqueada

1 de enero de 2026 - 10:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La acción forma parte de la campaña de presión que el gobierno de Trump ejerce desde hace meses sobre Maduro. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Estados Unidos sancionó el miércoles a cuatro empresas que operan en el sector petrolero de Venezuela y designó a cuatro buques petroleros adicionales —que Washington acusa de formar parte de una flota clandestina al servicio del gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro— como propiedad bloqueada.

La acción forma parte de la campaña de presión que el gobierno de Trump ejerce desde hace meses sobre Maduro. Las fuerzas estadounidenses también han incautado dos petroleros frente a la costa de Venezuela, están persiguiendo a otro y han llevado a cabo una serie de ataques mortales contra supuestos botes de contrabando de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

Varios ataques anunciados el miércoles incrementaron el número de muertos por este tipo de acometidas a cuando menos 110 personas desde septiembre. Y en una nueva agudización que marca la primera operación directa conocida en suelo venezolano, la CIA llevó a cabo un ataque con drones la semana pasada en un área de atraque que se cree fue utilizada por cárteles de drogas.

Las sanciones más recientes por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro están dirigidas a los barcos de nombre Nord Star, Lunar Tide, Rosalind y Della, y a sus compañías propietarias registradas.

El despliegue militar en la región del Caribe continúa con distintas unidades llevando a cabo distintas operaciones. En esta foto se observa efectivos de la Guardia Nacional y Técnicos de la Unidad de Disposición de Explosivos de la Marina al lanzarse por una soga desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk sobre la cubierta del USS Gerald R. Ford, considerado el portaaviones más grande del mundo.Un jet F/A-18E Super Hornet se desplaza sobre el portaviones más grande de Estados Unidos, USS Gerald R. Ford, durante el desplazamiento de las fuerzas militares en el área del mar Caribe, durante el periodo de tensiones con Venezuela. (DVIDS) Infantes de Marina, del Equipo de Desembarco, realizan un ejercicio de tiro real con mortero M252A2 de 81 mm en el Campamento Santiago en Salinas.
1 / 18 | A casi cuatro meses de que iniciara la movilización, así se ve la presencia militar en Puerto Rico y el Caribe. El despliegue militar en la región del Caribe continúa con distintas unidades llevando a cabo distintas operaciones. En esta foto se observa efectivos de la Guardia Nacional y Técnicos de la Unidad de Disposición de Explosivos de la Marina al lanzarse por una soga desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk sobre la cubierta del USS Gerald R. Ford, considerado el portaaviones más grande del mundo. - DVIDS

“Las sanciones de hoy continúan la campaña de presión del presidente Trump sobre Maduro y sus secuaces”, declaró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado. “El gobierno de Trump está comprometido a desmantelar la red que sostiene a Maduro y su régimen ilegítimo”.

El objetivo de las sanciones es negar a las empresas y petroleros el acceso a cualquier propiedad o activos financieros que posean en Estados Unidos. Las personas, bancos e instituciones financieras que violen esa restricción se exponen a sanciones o medidas policiales.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó que Washington “no permitirá que el régimen ilegítimo de Maduro se beneficie de la exportación de petróleo mientras inunda a Estados Unidos con drogas mortales”.

El presidente Donald Trump ha anunciado un “bloqueo” de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano. Ha exigido que Venezuela devuelva los activos que incautó a empresas petroleras estadounidenses hace años, y ha dicho que el gobierno de Maduro está utilizando las ganancias del petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos.

“El Departamento del Tesoro continuará implementando la campaña de presión del presidente Trump sobre el régimen de Maduro”, expresó Bessent.

