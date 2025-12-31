Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos destruye otras tres supuestas narcolanchas

El ataque se produjo el 30 de diciembre en aguas internacionales, según el Comando Sur

31 de diciembre de 2025 - 6:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ataque notificado hoy supone la enésima operación de este tipo como parte de Lanza del Sur, que ha matado ya a más de un centenar de personas a las que Washington acusa de transportar drogas a Estados Unidos. (Xavier Araújo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Ejército de Estados Unidos anunció este miércoles que ha destruido otras tres supuestas narcolanchas en un ataque que ha dejado al menos tres muertos y se enmarca en su operación militar Lanza del Sur, que busca combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Venuezuela y Colombia y a su vez busca forzar que el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, abandone el poder.

RELACIONADAS

El Comando Sur estadounidense explicó en un mensaje en X que el ataque se produjo el 30 de diciembre en “aguas internacionales”, aunque no precisó si el bombardeo tuvo lugar en el sur del Caribe sur o en el Pacífico oriental, donde ha destruido ya en torno a 35 de estas embarcaciones desde septiembre.

El texto explica que la inteligencia estadounidense confirmó que las tres embarcaciones “transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y que habían transferido narcóticos entre sí antes de los ataques” y va acompañado de un vídeo en el que se ven tres lanchas navegando en la misma dirección, cerca unas de otras.

“Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer ataque”, señala a continuación el mensaje, que explica que “los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y alejándose antes de que los siguientes ataques hundieran sus respectivas embarcaciones”.

Las imágenes que acompañan al mensaje en X muestran la destrucción de una primera lancha en movimiento y después de otras dos que parecen estar a la deriva.

El despliegue militar en la región del Caribe continúa con distintas unidades llevando a cabo distintas operaciones. En esta foto se observa efectivos de la Guardia Nacional y Técnicos de la Unidad de Disposición de Explosivos de la Marina al lanzarse por una soga desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk sobre la cubierta del USS Gerald R. Ford, considerado el portaaviones más grande del mundo.Un jet F/A-18E Super Hornet se desplaza sobre el portaviones más grande de Estados Unidos, USS Gerald R. Ford, durante el desplazamiento de las fuerzas militares en el área del mar Caribe, durante el periodo de tensiones con Venezuela. (DVIDS) Infantes de Marina, del Equipo de Desembarco, realizan un ejercicio de tiro real con mortero M252A2 de 81 mm en el Campamento Santiago en Salinas.
1 / 18 | A casi cuatro meses de que iniciara la movilización, así se ve la presencia militar en Puerto Rico y el Caribe. El despliegue militar en la región del Caribe continúa con distintas unidades llevando a cabo distintas operaciones. En esta foto se observa efectivos de la Guardia Nacional y Técnicos de la Unidad de Disposición de Explosivos de la Marina al lanzarse por una soga desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk sobre la cubierta del USS Gerald R. Ford, considerado el portaaviones más grande del mundo. - DVIDS

El Comando Sur ha precisado que tras los bombardeos ha notificado “de inmediato a la Guardia Costera estadounidense para que activara el sistema de búsqueda y rescate”.

El ataque notificado hoy supone la enésima operación de este tipo como parte de Lanza del Sur, que ha matado ya a más de un centenar de personas a las que Washington acusa de transportar drogas a Estados Unidos.

Desde el verano el Pentágono mantiene un despliegue militar inédito en décadas en el Caribe sur mientras Washington viene advirtiendo que su objetivo es que Maduro y sus lugartenientes, a los que acusa de liderar un narcoestado, abandonen el poder.

Al tiempo, el Gobierno de Donald Trump ha comenzado a argumentar en semanas recientes que el chavismo ha robado las instalaciones y activos de empresas petrolíferas estadounidenses en Venezuela y anunciado que confiscará petroleros que transporten crudo venezolano, algo que ya ha hecho en dos ocasiones.

A todo esto se une el ataque, anunciado de manera enigmática por Trump esta semana, sobre un muelle en el litoral venezolano supuestamente empleado por la banda criminal Tren de Aragua y que supondría el primer bombardeo sobre un objetivo en territorio venezolano por parte de Washington.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
