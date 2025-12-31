Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alerta máxima en Rusia: 91 drones buscaban atacar la residencia de Vladimir Putin

El Ministerio de Defensa ruso atribuye el ataque a Ucrania, pero Kiev lo niega

31 de diciembre de 2025 - 3:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen muestra a un militar junto a un dron derribado. (ervicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Moscú - El Ministerio de Defensa ruso dio este miércoles detalles sobre el ataque ucraniano con drones contra la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la localidad de Valdái, que tuvo lugar entre el 28 y 29 de diciembre.

RELACIONADAS

“Entre el 28 y el 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev intentó un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia del presidente de la Federación Rusa en la región de Nóvgorod”, informó el general responsable de las defensas antiaéreas del Ejército ruso, Alexander Romanenkov.

Desde distintos puntos de despegue, un total de 91 drones volaron hacia el objetivo sobrevolando las regiones de Briansk, Smolensk, Tver y Nóvgorod, denuncian.De este modo, 49 drones fueron destruidos sobre Briansk, uno en Smolensk y 41 en Nóvgorod.

Las autoridades rusas sostienen que los primeros ataques tuvieron lugar el día 28 sobre las 19:00 (hora Moscú) con drones que volaron a baja altura y partieron de las regiones ucranianas de Sumi y Chernígov.

“La formación de ataque, el número de medios desplegados y sus acciones coordinadas desde el sur, suroeste y oeste dirigidos directamente hacia la residencia del presidente ruso en la región de Nóvgorod confirman claramente que el ataque terrorista del régimen de Kiev fue selectivo y cuidadosamente planificado”, aseguró Romanenkov.

Defensa informó que el ataque no causó víctimas ni daños en el territorio ruso, “la residencia del presidente ruso no sufrió daños”, añadieron.

El lunes las autoridades rusas comenzaron a denunciar el ataque ucraniano y el Kremlin lo llegó a calificar como “un atentado contra (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump”, ya que socavaba las negociaciones para la paz en Ucrania dirigidas por él.

Aunque no reveló cómo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Rusia endurecería como consecuencia su postura durante las negociaciones para la paz.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, las autoridades de Kiev denunciaron más de una decena de intentos de asesinato o secuestro contra el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, incluido uno en los primeros días de la invasión rusa, cuando el Ejército llegó hasta la capital de Ucrania y hubo combates cerca de la administración presidencial.

Por su lado, es la primera vez que la parte rusa denuncia un ataque que podría dirigirse contra el líder ruso, quien desde el inicio del conflicto ha blindado su seguridad.

Países como Irán y Bielorrusia han condenado el ataque contra la residencia de Putin, mientras que miembro de la Unión Europea, como Francia, se han mostrado escépticos y han alegado la falta de pruebas.

Trump, mientras tanto, quien el mismo fin de semana se reunió con Zelensky y habló por teléfono con Putin, mostró públicamente su enfado al conocer la noticia del ataque.

Tags
Breaking NewsVladimir PutinRusiaUcraniaConflicto entre Rusia y UcraniaConflicto en Ucrania
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: