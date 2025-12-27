Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rusia responde con misiles y drones a los intentos por lograr la paz en el territorio ucraniano

Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, hizo unas fuertes declaraciones

27 de diciembre de 2025 - 12:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, en Kiev, Ucrania. (Efrem Lukatsky)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Berlín - El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que actualmente Rusia responde con misiles Kinzhal y drones Shahed a los intentos por lograr la paz, en alusión a los últimos ataques que tuvieron como blanco principal Kiev y en el que hubo al menos 20 heridos, una persona muerta y daños considerables en las infraestructuras de calefacción y energía.

RELACIONADAS

“¿Cuál es la respuesta de Rusia a las propuestas de Estados Unidos y el mundo para poner fin a la guerra? Los representantes rusos mantienen largas conversaciones, pero en realidad, los Kinzhal y los Shahed hablan por ellos. Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo”, dijo Zelensky en su cuenta de X.

“No quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países del mundo. Esto significa que la presión en respuesta sigue siendo insuficiente”, agregó.

Ante esa situación, Zelensky dijo que la respuesta deben ser medidas realmente contundentes y llamó a Estados Unidos y a Europa a tomarlas.

“Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, esta actividad enfermiza solo podrá responderse con medidas realmente contundentes”, afirmó.

“Los suministros para la defensa aérea deben ser suficientes y oportunos, especialmente ahora, cuando más los necesitamos. No debe haber demoras en la protección de vidas. Agradezco a todos los líderes y países que están colaborando en este sentido”, añadió.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones.

Los ataques rusos, que tenían también como blanco infraestructuras eléctricas, se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos.

En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2,600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados.Además, 320,000 hogares se han quedado sin calefacción.

“Otro ataque ruso continúa: desde anoche, se han lanzado casi 500 drones (un gran número de Shahed), así como 40 misiles, incluyendo Kinzhal. El objetivo principal es Kiev: instalaciones energéticas e infraestructura civil. Lamentablemente, se han producido impactos y edificios residenciales comunes han resultado dañados”, dijo Zelensky en X.

Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia cerró dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas desplegaron aviones militares para controlar el espacio aéreo.

Los ataques se producen en medio de la expectativa que ha generado el anuncio del nuevo encuentro entre Trump y Zelensky, considerado clave en las actuales negociaciones de paz, aunque el plan de 20 puntos presentado por el mandatario ucraniano la noche de Navidad ha sido rechazado por la parte rusa.

Tags
Breaking NewsUcraniaRusiaEstados UnidosVolodymyr ZelenskyVladimir PutinDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: