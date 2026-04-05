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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
“La migración es parte del proceso de Dios”: Iglesias practican la fe acompañando inmigrantes como Jesús
En Semana Santa, El Nuevo Día entrevistó a tres líderes religiosos de templos que se identifican como “santuarios” para conocer su misión y retos en medio del recrudecimiento de las políticas migratorias federales
5 de abril de 2026 - 11:10 PM