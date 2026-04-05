Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:“La migración es parte del proceso de Dios”: Iglesias practican la fe acompañando inmigrantes como Jesús

En Semana Santa, El Nuevo Día entrevistó a tres líderes religiosos de templos que se identifican como “santuarios” para conocer su misión y retos en medio del recrudecimiento de las políticas migratorias federales

5 de abril de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Iglesia Luterana San Pablo, en Puerta de Tierra, forma parte del frente de defensa de comunidades de fe que han denunciado las redadas migratorias de ICE en la isla y en todo Estados Unidos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

En la entrada de la Iglesia Evangélica Unida de la Calle Arzuaga, en Río Piedras, un gran cartel recibe a la congregación con una poderosa oración: “Somos un santuario de justicia y esperanza para todas las personas migrantes”.

RELACIONADAS
Tags
Semana Santa InmigrantesIglesia MetodistaIglesia CatólicaICE-HSIReligiónJesucristo
ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz TiradoArrow Icon
Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 5 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: