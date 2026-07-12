“Bandera roja” en San Germán: autoridades advierten sobre riesgo de incendios forestales

El Municipio de San Germán se encuentra bajo alerta de “bandera roja” por incendios forestales, informó el alcalde de ese municipio, Virgilio Olivera Olivera.

En comunicado de prensa, el funcionario sostuvo que “los fuegos forestales no dan tregua” en las distintas zonas de la ciudad.

Aunque reconoció la situación pudieran estar relacionadas con las condiciones secas y altas temperaturas registradas en el área, su parte de prensa sostuvo que “tampoco se descarta que haya alguna mano haciendo lo que no es debido y contribuyendo a la problemática”.

De acuerdo con el primer ejecutivo municipal, sectores del Barrio Guamá, y El Retiro son, al menos, dos de los sitios que protagonizan los incendios forestales.

“Agradecemos a las distintas brigadas del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y a nuestro equipo de Manejo de Emergencias Municipal (OMME) su gran trabajo en cada una de las áreas afectadas”, manifestó en declaraciones escritas.

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“Estos fuegos han afectado grandemente la zona urbana de San Germán, por el humo, ya que han permanecido prendidos por días”, manifestó. “Mientras, que la zona montañosa, de difícil acceso, ha provocado que la sequía haya agravado la situación… Nuestros equipos especializados continúan destacados, combatiendo los distintos fuegos”.

Según el comunicado, San Germán se encuentra bajo “Bandera Roja”, emitida por los Bomberos Forestales, debido al alto riesgo de incendios.

“Exhortamos a los ciudadanos y visitantes a tomar las siguientes medidas de prevención: No quemar basura, hojas ni terrenos, no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos, evitar el uso de fuego al aire libre en zonas con vegetación y reportar, de inmediato, cualquier señal de incendio a las autoridades correspondientes”, dijo.