Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
12 de julio de 2026
88°Bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Bandera roja” en San Germán: autoridades advierten sobre riesgo de incendios forestales

El alcalde indicó que la situación no ha dado tregua mientras Bomberos advirtieron sobre un alto riesgo de propagación

12 de julio de 2026 - 2:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alcalde de San Germán informó que sectores del barrio Guamá, y El Retiro son dos de los sitios que protagonizan los incendios forestales. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Municipio de San Germán se encuentra bajo alerta de “bandera roja” por incendios forestales, informó el alcalde de ese municipio, Virgilio Olivera Olivera.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, el funcionario sostuvo que “los fuegos forestales no dan tregua” en las distintas zonas de la ciudad.

Aunque reconoció la situación pudieran estar relacionadas con las condiciones secas y altas temperaturas registradas en el área, su parte de prensa sostuvo que “tampoco se descarta que haya alguna mano haciendo lo que no es debido y contribuyendo a la problemática”.

De acuerdo con el primer ejecutivo municipal, sectores del Barrio Guamá, y El Retiro son, al menos, dos de los sitios que protagonizan los incendios forestales.

“Agradecemos a las distintas brigadas del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y a nuestro equipo de Manejo de Emergencias Municipal (OMME) su gran trabajo en cada una de las áreas afectadas”, manifestó en declaraciones escritas.

“Estos fuegos han afectado grandemente la zona urbana de San Germán, por el humo, ya que han permanecido prendidos por días”, manifestó. “Mientras, que la zona montañosa, de difícil acceso, ha provocado que la sequía haya agravado la situación… Nuestros equipos especializados continúan destacados, combatiendo los distintos fuegos”.

Según el comunicado, San Germán se encuentra bajo “Bandera Roja”, emitida por los Bomberos Forestales, debido al alto riesgo de incendios.

“Exhortamos a los ciudadanos y visitantes a tomar las siguientes medidas de prevención: No quemar basura, hojas ni terrenos, no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos, evitar el uso de fuego al aire libre en zonas con vegetación y reportar, de inmediato, cualquier señal de incendio a las autoridades correspondientes”, dijo.

Las personas con condiciones respiratorias, los adultos mayores y otros grupos vulnerables, deben tomar precauciones adicionales, especialmente si hay presencia de humo en el ambiente… De ser posible, deben permanecer en interiores, mantener las puertas y ventanas cerradas y seguir las recomendaciones de su profesional de la salud si presentan dificultad para respirar”, expuso.

Tags
San GermánIncendio forestalBomberos de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 12 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: