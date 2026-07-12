Irán informa de nuevos ataques en una isla cercana al estrecho de Ormuz

Estados Unidos bombardeó Irán a primera hora del domingo en respuesta a un ataque iraní contra un buque en el estrecho de Ormuz, que provocó el incendio del portacontenedores y dejó a un tripulante desaparecido. Teherán respondió con ataques contra varios países árabes, entre ellos Baréin, Kuwait, Catar, Jordania y Omán.

Estados Unidos también volvió a atacar más tarde ese mismo domingo.

El gobernador de la isla de Qeshm, situada cerca del estrecho, informó de que se habían lanzado menos de una docena de proyectiles contra objetivos militares en la zona, sin que se registraran víctimas, según la agencia estatal de noticias IRNA. El ejército estadounidense no ha hecho declaraciones al respecto. Se trata de la isla más grande del Golfo Pérsico y en ella viven unas 150,000 personas.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a pronunciarse públicamente sobre operaciones militares, afirmó que se llevaron a cabo ataques contra sistemas de misiles y de defensa aérea, así como contra pequeñas embarcaciones de la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar, en un par de ubicaciones alrededor del estrecho, con el fin de mermar aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial.

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Irán y Estados Unidos se encuentran casi a mitad del plazo de 60 días de su acuerdo provisional destinado a poner fin de forma definitiva a la guerra. El estrecho, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural y considerado desde hace tiempo como una vía navegable internacional, se ha convertido en un punto de fricción en las negociaciones.

1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri 1 / 20 Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Altaf Qadri Compartir

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se mostró “profundamente preocupado por la grave escalada”, según un comunicado.

Irán afirma que el estrecho está cerrado y Estados Unidos lo niega

El Mando Central de Estados Unidos indicó que había alcanzado unos 140 objetivos, entre ellos bases de lanzamiento de misiles y drones, depósitos de municiones, equipos de comunicación y otros lugares. Afirmó que los ataques, más intensos que los registrados en los últimos días, debilitarían la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo.

“Anoche les lanzamos un bombardeo muy intenso”, declaró el presidente Donald Trump en el programa Meet the Press de la NBC.

Las agencias de noticias iraníes semioficiales informaron de que había fallecido un oficial de la Armada. Irán tomó represalias atacando a países de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses, al tiempo que insistía en que solo su país debe controlar el estrecho y, en su caso, cobrar a los barcos por atravesarlo.

“La era de los acuerdos unilaterales ha TERMINADO”, escribió Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán y uno de los principales negociadores. “Les dijimos: cumplan su palabra o asuman las consecuencias. La realidad está llamando a la puerta”.

Estados Unidos lanzó tres oleadas de ataques aéreos contra Irán durante la última semana, en respuesta a los ataques iraníes contra barcos que navegaban por el estrecho de Ormuz a través de una ruta frente a Omán, con el fin de evitar las aguas territoriales de la República Islámica.

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El ejército estadounidense y Trump afirmaron que el estrecho seguía abierto el domingo. Irán aseguró que el estrecho permanecerá cerrado hasta que se restablezca la calma y que considerará atacar «otras bases enemigas de la región» si fuera objeto de nuevos ataques.

El ejército estadounidense indicó que más de 140 barcos habían atravesado el estrecho durante la última semana. Un organismo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos señaló que el tráfico continuaba “a niveles reducidos” frente a Omán e Irán. Señaló que, antes de la guerra, transitaban casi 140 embarcaciones al día.

Antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados a nivel mundial pasaba por el estrecho. El control de Irán sobre esta vía durante la guerra ha desencadenado una crisis energética en todo el mundo, aunque los precios del petróleo han caído bruscamente desde el máximo de 120 dólares por barril alcanzado durante el conflicto.

Omán convoca al embajador iraní

A primera hora del domingo sonaron las alarmas de misiles en varios países árabes del Golfo Pérsico.

El ejército de Catar informó en un comunicado de que había logrado interceptar el fuego iraní, mientras se oían explosiones en los cercanos Emiratos Árabes Unidos. Tres personas, entre ellas un niño, resultaron heridas por la metralla generada al interceptar los ataques iraníes, señaló el Ministerio del Interior de Catar, sin dar más detalles sobre su estado.

Mientras tanto, también sonaron las alarmas de misiles en Baréin, un reino insular del golfo Pérsico que alberga a la 5.ª Flota de la Marina de los Estados Unidos.

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El Ministerio de Defensa de Kuwait indicó que tres “puestos fronterizos terrestres” en el norte y una plataforma de perforación en alta mar de la Kuwait Oil Company sufrieron daños, y que un trabajador de la plataforma resultó herido.

Un día después de que Omán e Irán mantuvieran conversaciones sobre el estrecho, la agencia estatal de noticias del país informó de que unos drones habían alcanzado distintos puntos de una zona situada sobre la vía marítima.

Omán convocó al embajador iraní para protestar por los ataques, la primera medida de este tipo desde que comenzó la guerra, y calificó los actos de Irán de “irresponsables”.

Tres misiles iraníes impactaron en zonas de Jordania, causando daños menores, pero sin que se registraran heridos, según informó la agencia estatal de noticias de Jordania.

Las sirenas también sonaron en los Emiratos Árabes Unidos, pero el Gobierno afirmó que los misiles no sobrevolaron territorio emiratí.

Un ataque iraní afecta a la tripulación india

En el ataque en el estrecho de Ormuz, un buque portacontenedores con bandera de Chipre fue alcanzado por Irán y sufrió “daños importantes en la sala de máquinas”, según informó el Mando Central de Estados Unidos.

La autoridad marítima de Omán indicó que había rescatado a 23 tripulantes del buque, pero que uno sigue desaparecido. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India afirmó que el tripulante desaparecido es un ciudadano indio y señaló que estaba colaborando con Omán para localizarlo.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, un organismo dependiente del ejército británico, informó de que el buque navegaba muy cerca de la costa de Omán.

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La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que varias embarcaciones “hicieron caso omiso de nuestras advertencias e ignoraron las instrucciones de seguir lo que denominó una ruta autorizada. Una de ellas fue alcanzada por un disparo de advertencia y obligada a detenerse”.

La prensa estatal iraní informó posteriormente de ataques de Estados Unidos en amplias zonas de todo el país, incluido el sur de Irán, en la provincia más cercana al estrecho, y en instalaciones militares de una provincia cercana a Teherán.

Continúan las conversaciones diplomáticas sobre el estrecho

El estrecho se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán, pero desde hace tiempo se considera una vía navegable internacional.

Omán afirmó el sábado que ambos países acordaron seguir dialogando sobre el estrecho de Ormuz “a nivel técnico y político”.

El presidente estadounidense dejó entrever la semana pasada que el acuerdo provisional sobre la guerra con Irán había “llegado a su fin”. Sin embargo, los mediadores —entre ellos Pakistán, Catar y Egipto— han seguido trabajando para alcanzar un acuerdo. Un funcionario regional involucrado en la mediación, que habló bajo condición de anonimato para comentar esas conversaciones, afirmó que los esfuerzos por afianzar el alto el fuego continuaban el domingo. Pakistán informó de que su ministro de Asuntos Exteriores había hablado por teléfono con el máximo representante diplomático de Irán y había instado a una “desescalada” por ambas partes.

El nuevo líder supremo de Irán, que no ha aparecido en público desde el inicio de la guerra, prometió el sábado, en su primera declaración desde el funeral de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, que los iraníes vengarían su muerte, ocurrida durante los primeros ataques del conflicto el 28 de febrero.

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“Esa venganza es la voluntad de nuestra nación y, sin duda, debe llevarse a cabo”, afirmó el líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei, en una declaración difundida por la televisión estatal.

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