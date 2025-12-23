Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rusia lanza un nuevo ataque masivo contra Ucrania en plena negociación del acuerdo de paz

Volodymyr Zelensky indicó que la ofensiva constituye “una señal muy clara sobre las prioridades” del país

23 de diciembre de 2025 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. EFE/ Miguel Gutiérrez (Miguel Gutiérrez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Berlín - El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este martes que el ataque nocturno y todavía en curso en el que las fuerzas rusas han lanzado contra territorio de Ucrania de momento más de 650 drones y más de treinta misiles y que ha dejado al menos tres muertos constituye “una señal muy clara sobre las prioridades de Rusia”.

“Este ataque ruso envía una señal muy clara sobre las prioridades de Rusia. Un ataque justo antes de Navidad, cuando la gente sólo quiere estar con sus familias, en casa y a salvo. Un ataque llevado a cabo básicamente en medio de las negociaciones destinadas a acabar con esta guerra”, denunció Zelensky en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Agregó que el presidente ruso, Vladimir “Putin, todavía no puede aceptar que tiene que dejar de matar”, lo cual significa, subrayó, “que el mundo no está presionando lo suficiente a Rusia”.

“Ahora es el momento de responder. Rusia debe ser empujada hacia la paz y la seguridad garantizada. Debemos recordar que cada día, tanto entre semana como en días festivos, Ucrania está defendiendo vidas humanas. La defensa aérea para Ucrania, la financiación para la adquisición de armas y el suministro de equipos energéticos son procesos que no se detienen los fines de semana. Debemos seguir comprometidos con la protección de la vida para lograr finalmente la paz”, escribió.

Al mismo tiempo agradeció a todos los que ayudan a Ucrania y a cada líder y político “que hoy no permanecerá en silencio y condenará a Rusia por lo que ha hecho”.

Agregó que desde anoche continúa el ataque masivo contra Ucrania, dirigido principalmente contra el sector energético y la infraestructura civil, “fundamentalmente toda la infraestructura de la vida diaria”.

Por el momento, precisó, Rusia ya ha lanzado más de 650 drones, muchos de ellos aparatos no tripulados de ataque Shahed, así como más de 30 misiles.

Señaló que de momento se mantiene el estado de alerta en la mayor parte del territorio de Ucrania, mientras ya se han movilizado a todos los servicios necesarios para paliar las consecuencias del ataque.

“Por desgracia, se perdieron vidas. En la región de Kiev, una mujer murió por un dron ruso. Una persona fue declarada muerta en la región de Jmelnitski. En la región de Zhitomir, un niño de cuatro años murió después de que un dron ruso impactara contra un edificio residencial”, lamentó.

Según Zelensky, en total, al menos trece regiones han sido atacadas y aunque se ha logrado derribar una parte significativa de los drones y misiles, también ha habido impactos.

“Los equipos de reparación y los trabajadores del sector energético ya están sobre el terreno, trabajando para garantizar la vida normal para las personas, nuestras ciudades y nuestras comunidades”, añadió.

Tags
Breaking NewsVolodymyr ZelenskyRusiaUcraniaVladimir Putin
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
