Estas son los asesinatos y atentados de funcionarios de alto mando que Rusia adjudica a Ucrania

Rusia ha acusado a Ucrania de perpetrar varios atentados de gran repercusión contra destacados rusos desde que Moscú invadió su país vecino hace casi cuatro años.

Aunque Kiev ha insinuado su implicación en algunos casos, los funcionarios ucranianos a menudo se han abstenido de reivindicar públicamente su responsabilidad. En otros casos, han negado toda implicación.

El lunes, un general ruso murió atropellado por un coche bomba en Moscú, y los investigadores dicen estar investigando si Ucrania estuvo detrás del atentado. Ucrania aún no ha hecho comentarios sobre la muerte del teniente general Fanil Sarvarov.

Otros atentados que Rusia ha atribuido a Ucrania son:

General Igor Kirillov

Kirillov, jefe de las fuerzas militares de protección nuclear, biológica y química, murió junto a su ayudante, Ilya Polikarpov, al estallar una bomba colocada en una scooter frente a un edificio de apartamentos en Moscú en diciembre de 2024.

Kirillov había sido acusado en rebeldía un día antes por el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, de “ordenar el uso de armas químicas prohibidas contra las Fuerzas de Defensa de Ucrania.” El SBU reivindicó posteriormente la autoría del ataque. Un uzbeko fue detenido rápidamente y acusado de matar a Kirillov en nombre del servicio de seguridad.

General de Brigada Yaroslav Moskalik

Moskalik, jefe adjunto del principal departamento operativo del Estado Mayor, fue asesinado en abril de 2025. Una bomba había sido colocada debajo de su coche, que estaba aparcado cerca de su edificio de apartamentos en las afueras de Moscú.

Varios días después del ataque, el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó en un comunicado que el Servicio de Inteligencia Exterior del país le había informado de la “eliminación de altos mandos de las fuerzas armadas rusas”, pero no dio más detalles.

Un hombre ruso que anteriormente vivía en Ucrania se declaró culpable de llevar a cabo el ataque y dijo que había sido pagado por los servicios de seguridad ucranianos.

Stanislav Rzhitsky

Rzhitsky, ex comandante de submarinos, fue abatido en julio de 2023 mientras hacía footing en Krasnodar (Rusia).

Los medios de comunicación ucranianos informaron de que Rzhitsky era uno de los seis comandantes de submarinos capaces de lanzar los misiles de largo alcance que impactaron en Vinnytsia (Ucrania) un año antes, causando 23 muertos y más de 100 heridos.

Cuando murió, Rzhitsky era jefe adjunto de una oficina de movilización militar en Krasnodar.

Kyrylo Budanov, jefe de la principal dirección de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, negó la implicación de Kiev en la muerte. Sin embargo, la agencia también dio a conocer detalles sobre el asesinato, como la hora del ataque y el número de disparos efectuados. Un ciudadano ruso-ucraniano con doble nacionalidad fue condenado por el asesinato en octubre de 2024.

Zakhar Prilepin

Prilepin, escritor nacionalista ruso, evitó la muerte por poco en un atentado con coche bomba en la región rusa de Nizhni Nóvgorod en mayo de 2023. Su conductor murió, mientras que Prilepin fue hospitalizado con huesos rotos, pulmones magullados y otras lesiones.

Prilepin, conocido por su apoyo a la guerra, fue sancionado por la Unión Europea.

Un ucraniano fue declarado culpable del atentado en un tribunal ruso y condenado a cadena perpetua. El Comité de Investigación ruso le acusó de trabajar por orden de Kiev.

En una entrevista con periodistas ucranianos en marzo de 2024, el jefe del SBU, el teniente general Vasyl Maliuk, declinó asumir la responsabilidad del ataque, pero dijo que podía proporcionar algunos detalles, como las heridas de Prilepin.

Vladlen Tatarsky

Tatarsky, bloguero militar, fue asesinado en abril de 2023 cuando una bomba arrasó una cafetería del centro de San Petersburgo en la que había estado hablando.

Tatarsky apoyaba la guerra en Ucrania y enviaba regularmente informes desde el frente a sus seguidores de Telegram.

Darya Trepova fue declarada culpable del atentado y condenada a 27 años de prisión tras ser vista en cámara regalando una pequeña estatua a Tatarsky que explotó poco después. Trepova declaró que no sabía que el regalo contenía una bomba.

En la entrevista de marzo de 2024, el jefe del SBU, Maliuk, también declinó asumir la responsabilidad por la muerte de Tatarsky, pero describió al bloguero como un portavoz de Rusia que había “pagado un precio kármico ante el pueblo ucraniano”. También dio detalles sobre la bomba que mató a Tatarsky.

Illia Kyva

Kyva, un legislador ucraniano que huyó a Rusia poco después de la invasión a gran escala, fue encontrado muerto cerca de Moscú en diciembre de 2023 con una herida de bala en la cabeza.

Figura política controvertida en Ucrania antes de la guerra, Kyva aparecía a menudo en tertulias televisivas favorables al Kremlin. Un mes antes de su muerte, un tribunal ucraniano lo declaró culpable en rebeldía de traición y lo condenó a 14 años de prisión.

El Comité Estatal de Investigación de Rusia acusó a un empresario de origen armenio de facilitar detalles sobre los movimientos de Kyva al SBU, según informó la agencia estatal de noticias Tass. Sin embargo, no se han presentado cargos directamente relacionados con el asesinato.

Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia militar ucraniana, declaró tras la muerte de Kyva que “el mismo destino correrán otros traidores de Ucrania”, pero no dijo quién estaba detrás del asesinato.

Darya Dugina

Dugina murió en agosto de 2022 al estallar una bomba colocada por control remoto en su todoterreno mientras conducía por las afueras de Moscú.

Se creía que su padre, Alexander Dugin, era el objetivo previsto. El filósofo, escritor y teórico político es un ferviente partidario de la guerra.

Ucrania negó su responsabilidad en el ataque, y Zelenskyy afirmó que Dugina “no era responsabilidad nuestra” y que Kiev “no estaba interesada en ella”.

La Agencia Federal de Seguridad rusa, el FSB, identificó públicamente a dos ciudadanos ucranianos como sospechosos, pero afirmó que se habían fugado al extranjero.

___