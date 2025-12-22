Opinión
Ucrania ataca una terminal petrolera, aviones y barcos en una serie de ataques dentro de Rusia

Las fuerzas ucranianas buscan perturbar el esfuerzo bélico ruso

22 de diciembre de 2025 - 12:08 PM

En esta foto tomada el sábado, 20 de diciembre de 2025 y facilitada por el servicio de prensa de la 24ª Brigada Mecanizada de Ucrania, un soldado camina por las ruinas de la ciudad de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, Ucrania. (Oleg Petrasiuk)
Kyiv, Ucrania - Las fuerzas ucranianas atacaron una terminal petrolera, un oleoducto, dos aviones de combate estacionados y dos barcos en una serie de ataques en suelo ruso, dijeron funcionarios el lunes.

Los ataques forman parte de una campaña en curso para perturbar el esfuerzo bélico ruso y sembrar el miedo tras la línea del frente, donde las tropas ucranianas, superadas en número, se esfuerzan por contener al ejército ruso, más numeroso, tras casi cuatro años de guerra.

Los ataques también pretenden socavar el intento del Presidente Vladimir Putin de presentar a Rusia como un país que negocia desde una posición de fuerza militar en los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos, que aún no han logrado avances en puntos clave.

El asesinato de un alto general ruso por un coche bomba en Moscú el lunes, que los investigadores sospechan que fue obra de Ucrania, podría ser otro ejemplo de cómo Kiev elige objetivos sorpresa.

Las fuerzas ucranianas atacaron la terminal petrolera de Tamanneftegaz, un depósito de municiones y un punto de lanzamiento de drones de ataque dentro de territorio ruso y en territorio ucraniano controlado por Rusia, informó el Estado Mayor de Ucrania en un comunicado el lunes.

Un oleoducto, dos muelles y dos barcos resultaron dañados en la región meridional de Krasnodar, y se declaró un gran incendio, según el comunicado, sin especificar qué tipo de armas se utilizaron en el ataque.

Guardia de honor pasa por la prensa internacional antes de la reunión de líderes europeos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca.Emmanuel Macron, presidente de Francia, saluda a la jefa de protocolo de la Casa Blanca, Monica Crowley."Tendremos una llamada telefónica justo después de estas reuniones de hoy, y puede que logremos o no una (reunión) trilateral. Si no lo logramos, la lucha va a continuar", añadió el mandatario estadounidense.
1 / 14 | Reunión por la paz: así llegaron líderes europeos a la Casa Blanca para buscar solución a la guerra de Rusia contra Ucrania. Guardia de honor pasa por la prensa internacional antes de la reunión de líderes europeos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Añadió que un misil de fabricación ucraniana también alcanzó una base temporal de la 92ª Brigada de Lanchas Fluviales de Rusia en Olenivka, en la península ocupada de Crimea.

Otro ataque tuvo como objetivo un depósito de municiones en una zona de la región de Donetsk controlada por Rusia, con el fin de frenar el avance ruso en esa zona, según informó el Estado Mayor. También fue alcanzado un punto de lanzamiento ruso de drones de ataque.

Partisanos ucranianos prendieron fuego a dos cazas rusos en una operación llevada a cabo el domingo por la noche en una base cercana a Lipetsk, ciudad del oeste de Rusia, según la inteligencia militar ucraniana.

El Ministerio de Defensa ruso se limitó a decir que sus fuerzas derribaron 41 drones ucranianos durante la noche, tres de ellos sobre la región de Krasnodar.

Mientras tanto, las fuerzas rusas siguieron atacando el sector energético de Ucrania, con el objetivo de privar a la población civil de calefacción y agua corriente durante el gélido invierno. Rusia ha intentado dejar sin electricidad a Ucrania durante toda la guerra, en una táctica que Ucrania denomina “armamentismo invernal”.

Infraestructuras energéticas de cinco regiones fueron atacadas durante la noche, según informó el Ministerio de Energía ucraniano.

Rusia atacó Ucrania con 86 drones de distintos tipos durante la noche, según informó la fuerza aérea ucraniana. Las fuerzas ucranianas detuvieron 58 de ellos.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

