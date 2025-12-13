Rusia mantendrá la policía y la Guardia Nacional en territorios de Ucrania a pesar del acuerdo de paz

Un alto funcionario del Kremlin afirmó que la policía y la Guardia Nacional de Rusia permanecerán en el Donbás, en el este de Ucrania, para supervisar la preciada región industrial, aun si un acuerdo de paz pone fin a la guerra de casi cuatro años, una posibilidad que probablemente será rechazada por las autoridades ucranianas, mientras las negociaciones lideradas por Estados Unidos no muestran avances.

Moscú aprobará un alto el fuego solo después de que las fuerzas de Ucrania se hayan retirado de la línea del frente, dijo el asesor del Kremlin Yuri Ushakov en comentarios publicados el viernes en el diario de negocios ruso Kommersant.

El funcionario dijo a Kommersant que “es completamente posible que no haya tropas (en el Donbás), ni rusas ni ucranianas” en un escenario de posguerra.

Pero afirmó que “estará la Guardia Nacional, nuestra policía, todo lo necesario para mantener el orden y organizar la vida”.

Durante meses, los negociadores estadounidenses han intentado atender las demandas de cada lado mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona para dar un rápido fin a la guerra de Rusia y se muestra cada vez más exasperado por los retrasos. La búsqueda de posibles acuerdos se ha topado con un gran obstáculo sobre quién se quedará con el territorio ucraniano que las fuerzas rusas han ocupado hasta ahora.

PUBLICIDAD

Desde la anexión ilegal de Crimea por parte de Moscú en 2014 y la toma de territorio en el este por separatistas respaldados por Rusia en los siguientes meses de ese año, así como el terreno tomado después de que se lanzara la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, Rusia ha capturado alrededor del 20% de su país vecino.

Ucrania dice que su constitución no le permite ceder territorio. Rusia, que anexó ilegalmente Donetsk y otras tres regiones en 2022, dice lo mismo. Ushakov afirmó que “no importa cuál sea el resultado (de las conversaciones de paz), este territorio (el Donbás) es territorio de la Federación Rusa”.

1 / 10 | FOTOS: ¿Paz para Ucrania? Donald Trump se reúne con Vladimír Putin. El presidente ruso, Vladímir Putin, llegando a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska, para reunirse con el presidente Donald Trump. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) - Julia Demaree Nikhinson 1 / 10 FOTOS: ¿Paz para Ucrania? Donald Trump se reúne con Vladimír Putin El presidente ruso, Vladímir Putin, llegando a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska, para reunirse con el presidente Donald Trump. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson Compartir

El jueves, Trump comparó las negociaciones con un acuerdo inmobiliario muy complejo. Dijo que quiere ver más avances en las conversaciones antes de enviar representantes a posibles reuniones con líderes europeos durante el fin de semana.

En octubre, el mandatario estadounidense afirmó que la región del Donbás tendrá que ser “dividida” para poner fin a la guerra.

Ucrania contraataca

En los últimos meses, el ejército ruso ha hecho un esfuerzo decidido para adquirir el control de todas las partes de Donetsk y la vecina Luhansk, que, en conjunto, conforman la valiosa región del Donbás.

Su lento avance a través del campo ucraniano, utilizando su importante ventaja en el número de tropas en una corrosiva guerra de desgaste, ha tenido un gran costo en términos de bajas y pérdidas de armamento. Aunque superados en número, los defensores ucranianos se han mantenido firmes en muchas áreas y han contraatacado en otras.

PUBLICIDAD

Las fuerzas ucranianas dijeron el viernes que habían recuperado varios asentamientos y barrios cerca de la ciudad de Kupiansk en la región nororiental de Járkiv, tras una operación de varios meses destinada a revertir los avances rusos.

En los últimos meses, Kupiansk ha sido uno de los sectores más disputados de la línea del frente, de alrededor de 600 millas.

Las unidades ucranianas cortaron gradualmente las rutas de suministro rusas hacia Kupiansk a partir del 22 de septiembre y recuperaron el control de las aldeas de Kindrashivka y Radkivka, así como de varios distritos del norte de la ciudad, según un comunicado del Cuerpo Khartia de la Guardia Nacional publicado en Facebook.

Estados Unidos se alinea con Rusia a tres años de la guerra en Ucrania Así transcurrió el cambio de postura en la ONU para poner fin al conflicto.

Los combates continúan ahora en el centro de Kupiansk, donde más de 200 soldados rusos están rodeados, según el comunicado.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicó un video de sí mismo de pie en la carretera hacia Kupiansk el viernes. Se podían escuchar explosiones de fondo mientras hablaba.

“Hoy, es críticamente importante lograr resultados en el campo de batalla para que Ucrania pueda lograr resultados en la diplomacia”, dijo Zelensky en el video, elogiando a sus tropas en el Día de las Fuerzas Terrestres de Ucrania.

Hasta el momento, las autoridades rusas no han hecho ningún comentario, y las declaraciones ucranianas no pudieron ser verificadas de manera independiente.

A finales de octubre, el presidente ruso Vladímir Putin dijo que las tropas ucranianas en Kupiansk estaban rodeadas y ofreció negociar su rendición. Afirmó que una visita de los medios al área lo demostraría.

PUBLICIDAD

Ucrania también ha desarrollado sus capacidades de ataque de largo alcance utilizando armas de producción nacional para afectar a la maquinaria de guerra de Rusia.

Sus Fuerzas de Operaciones Especiales, o SSO, dijeron el viernes que una operación en el mar Caspio alcanzó dos embarcaciones rusas que transportaban equipo militar y armas.

Los barcos, llamados Kompozitor Rakhmaninov y Askar-Saridzha, enfrentan sanciones de Estados Unidos por transportar armas entre Rusia e Irán, dijo el SSO en un comunicado publicado en las redes sociales. No se especificó qué armas se utilizaron en el ataque.

Ataques transfronterizos con drones

Un ataque con drones ucranianos hirió a siete personas, incluido un niño, en la ciudad rusa de Tver, dijo el viernes el gobernador interino Vitaly Korolev. Los restos de un dron cayeron sobre un edificio de apartamentos en la ciudad, que se encuentra al noroeste de Moscú, dijo Korolev.

Las defensas aéreas de Rusia destruyeron 90 drones ucranianos durante la noche, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Drones rusos atacaron una zona residencial de Pavlohrad, en la región de Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, matando a una persona e hiriendo a otras cuatro, escribió el viernes en Telegram el jefe de la administración militar local, Vladyslav Haivanenko.

La región de Odesa, en el sur de Ucrania fue objeto de un ataque masivo con drones durante la noche, según el jefe regional Oleh Kiper. La ofensiva dañó la infraestructura energética, afirmó. Más de 90,000 personas estaban sin electricidad el viernes por la mañana, declaró el viceministro de Energía Roman Andarak.

PUBLICIDAD