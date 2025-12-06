Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ucrania anuncia un ataque contra una refinería al suroeste de Moscú

La extensión de los daños todavía está por determinar, según un breve comunicado

6 de diciembre de 2025 - 11:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esa refinería está diseñada para procesar 17.1 millones de toneladas de crudo al año. (Vlad Kravchuk)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Berlín - Ucrania atacó en la noche del sábado la refinería de Riazán, a unos 200 kilómetros al suroeste de Moscú, según informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con el objetivo de reducir las capacidades militares del enemigo.

RELACIONADAS

La extensión de los daños todavía está por determinar, según un breve comunicado.

Esa refinería está diseñada para procesar 17.1 millones de toneladas de crudo al año y es una de las más grandes de Rusia, de acuerdo con el Estado Mayor ucraniano.

En ella se producen diésel, gasolina y carburante de avión con los que se abastece a las fuerzas rusas, agregó.

Además, fue golpeada la planta metalúrgica de Alchevsk, en la parte ocupada de la región ucraniana de Lugansk, en la que se producen componentes de proyectiles para el ejército ruso.

“Las fuerzas de defensa siguen tomando medidas para socavar el potencial militar-económico de los agresores rusos”, concluyó la nota.

Tags
Breaking NewsUcraniaRusiaConflicto entre Rusia y UcraniaConflicto en UcraniaMoscú
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 6 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: