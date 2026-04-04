Mando militar de Irán rechaza el nuevo ultimátum de Donald Trump

El mando militar de Irán rechazó el sábado la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la infraestructura vital del país si no acepta un acuerdo en 48 horas para abrir el estratégico estrecho de Ormuz.

El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”