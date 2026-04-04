Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Mando militar de Irán rechaza el nuevo ultimátum de Donald Trump

Calificaron el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”

4 de abril de 2026 - 5:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El buque de transporte de gas licuado de petróleo Jag Vasant, de bandera india, es visto en el puerto de Mumbai, India, tras su llegada al Estrecho de Ormuz. (Rafiq Maqbool)
Por AFP
Agencia de noticias

El mando militar de Irán rechazó el sábado la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la infraestructura vital del país si no acepta un acuerdo en 48 horas para abrir el estratégico estrecho de Ormuz.

RELACIONADAS

El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”

“Se les abrirán las puertas del infierno”, añadió, en alusión a lo dicho por el mandatario estadounidense. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, dijo Trump en su red Truth Social.

Tags
Breaking NewsConflicto con IránDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 5 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: