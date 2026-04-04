Mando militar de Irán rechaza el nuevo ultimátum de Donald Trump
Calificaron el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”
4 de abril de 2026 - 5:57 PM
4 de abril de 2026 - 5:57 PM
El mando militar de Irán rechazó el sábado la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la infraestructura vital del país si no acepta un acuerdo en 48 horas para abrir el estratégico estrecho de Ormuz.
El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”
“Se les abrirán las puertas del infierno”, añadió, en alusión a lo dicho por el mandatario estadounidense. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, dijo Trump en su red Truth Social.
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