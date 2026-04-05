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Irán advierte con “ataques devastadores y continuos” a Estados Unidos si agrede sus infraestructuras

El comandante criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de “agresivo y belicista”

5 de abril de 2026 - 9:18 PM

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Las declaraciones iraníes se dieron luego de que Trump publicara en su red Truth Social “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Irán advirtió este sábado que lanzará “ataques devastadores y continuados” contra Estados Unidos en caso de cualquier agresión contra sus infraestructuras, afirmó el comandante Ali Abdollahi, jefe de la máxima unidad de mando operativo.

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Abdollahi, que coordina las operaciones entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), señaló que, si se concreta una agresión “todas las infraestructuras utilizadas por el ejército estadounidense, así como las del régimen sionista, serán sometidas, sin limitación alguna, a ataques devastadores y continuos”.

El comandante criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de “agresivo y belicista”, y afirmó que sus amenazas responden a “un gesto desesperado” tras “repetidas derrotas”.

El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán.Tres horas después, dio la orden de lanzar la operación "Furia Épica", que eliminaría a muchos de los principales líderes del país, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y varios mandos militares. Trabajadores de emergencia de la Media Luna Roja iraní utilizando una excavadora para retirar los escombros de un edificio residencial que fue alcanzado en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán.
1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews

Las declaraciones iraníes se dieron luego de que Trump publicara en su red Truth Social “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”.

Abdollahi subrayó la determinación de Irán y aseguró que “No dudaremos ni un instante a la hora de defender los derechos de nuestra nación y salvaguardar nuestros activos nacionales, y pondremos a cada agresor en su sitio”.

Estas declaraciones se produjeron en el contexto de la Operación True Promise 4, que realiza el CGRI en represalia por las agresiones que desde el 28 de febrero realizan Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Breaking NewsConflicto con IránEstados UnidosDonald Trump
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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