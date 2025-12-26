Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Venezuela agradece a Rusia por su apoyo ante las “acciones belicistas” de Estados Unidos

Rusia condenó lo que consideró intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela

26 de diciembre de 2025 - 9:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el Gobierno de Maduro considera una “amenaza” de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen. (Ariana Cubillos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El canciller venezolano, Yván Gil, agradeció este jueves a Rusia por apoyar la defensa de la soberanía de Venezuela frente a las que consideró como “amenazas” y “acciones belicistas” de Estados Unidos en el mar Caribe, donde Donald Trump ordenó desde agosto un despliegue aeronaval bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

RELACIONADAS

A través de Telegram, Gil extendió el agradecimiento en nombre del presidente Nicolás Maduro y valoró el “apoyo inquebrantable” de Rusia en la preservación de la zona de paz en el Caribe y en la promoción de la “estabilidad económica, política y social en toda la región”.

Más temprano, Rusia condenó lo que consideró como los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela y confió en que la situación se pueda resolver por las vías legales.

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.La incautación se realizó en un esfuerzo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El Skipper era anteriormente conocido como el M/T Adisa, según datos de seguimiento de barcos.
1 / 10 | Así Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela. El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. - The Associated Press

“Condenamos enérgicamente estos actos (las acciones de Estados Unidos en torno a Venezuela) y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo”, señaló la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en una rueda de prensa.

Añadió que Moscú “aboga por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad”.

Zajárova calificó los últimos acontecimientos en el Caribe de “caos legal”, al haberse “reactivado prácticas” que se creían olvidadas “hace mucho”, tales como -dijo- la “apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje”, informó la agencia TASS.

De este modo, instó al presidente Trump a que, gracias a su “pragmatismo y racionalidad”, se solucione el asunto “en el marco de las normas jurídicas internacionales”.

Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el Gobierno de Maduro considera una “amenaza” de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Además, en las últimas semanas, Estados Unidos confiscó dos buques que transportaban petróleo venezolano tras anunciar el bloqueo total de embarcaciones sancionadas que hagan este tipo de viajes desde y hacia Venezuela.

Tags
Breaking NewsRusiaVenezuelaEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: