NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rusia escoge bando: condena los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela

La portavoz de Exteriores, María Zajárova, reclamó “estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo”

25 de diciembre de 2025 - 11:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Moscú - Rusia condenó este jueves los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela y confió en que se pueda resolver la cuestión por las vías legales.

“Condenamos enérgicamente estos actos (las acciones de Estados Unidos en torno a Venezuela) y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo”, señaló la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

La que trabajó como diplomática en Washington añadió que Moscú “aboga por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad”.

Zajárova calificó los últimos acontecimientos en el Caribe como “caos legal”, al haberse “reactivado prácticas que creíamos haber olvidado hace mucho, tales como la apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje”, informa la agencia TASS.

De este modo, interpeló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que gracias a su “pragmatismo y racionalidad”, se solucione el asunto “en el marco de las normas jurídicas internacionales”.

Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el Gobierno de Nicolás Maduro considera una “amenaza” de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen, aunque Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos declaró este lunes que Maduro sería “inteligente” si eligiera dejar el poder y le advirtió de que, si “se hace el duro”, será “la última vez” que lo haga.

Breaking NewsRusiaEstados UnidosVenezuelaVladimir PutinNicolás MaduroDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
¿Quiénes somos?

