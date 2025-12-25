Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Seco saludo navideño? Vladimir Putin felicita a Donald Trump, pero cierra la puerta al diálogo

Un portavoz informó que el presidente de Rusia le envió un telegrama al republicano por el día de Navidad

25 de diciembre de 2025 - 9:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump conversa con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska. (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la Navidad, pero de momento no está prevista ninguna conversación telefónica entre ambos, según el Kremlin.

“El presidente (Putin) ya felicitó a Trump por la Navidad y le envió un telegrama de felicitación”, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov, que había anunciado que Putin sostendrá una conversación telefónica esta noche, negó que ésta vaya a tener como interlocutor a Trump.

“No podemos esperar que hoy converse por teléfono con Trump. No habrá tal llamada hoy. Al menos no está en sus planes”, zanjó.

Desde febrero pasado, cuando los líderes de ambos países sostuvieron la primera conversación telefónica después del comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, Putin y Trump se han llamado en al menos cuatro ocasiones.

La última llamada tuvo lugar el 16 de octubre por iniciativa del Kremlin y durante ella Putin advirtió a Trump contra el suministro de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk a Ucrania.

Mientras, Trump propuso a su homólogo ruso reunirse en Budapest, una iniciativa que no prosperó por falta de avances en las negociaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania.

Desde entonces, el jefe de la Casa Blanca sancionó a las dos mayores petroleras rusas y presentó un plan de paz de 28 puntos, que ha sido reducido a 20 por ucranianos y europeos.

El Kremlin ha prometido estudiarlo detenidamente, aunque considera muchos de sus puntos inadmisibles.

Breaking NewsRusiaEstados UnidosDonald TrumpVladimir Putin
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
