Rusia ordena arresto de opositor y ajedrecista por justificar terrorismo

Gari Kasparov está incluido en la lista rusa de agentes extranjeros y vive fuera del país desde hace más de una década

25 de diciembre de 2025 - 8:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Justicia rusa dictó este martes el arresto en ausencia contra el opositor ruso y ajedrecista Gari Kasparov, acusado de justificar el terrorismo por sus críticas a la guerra en Ucrania. (Gari Kasparov/Facebook)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Justicia rusa dictó este martes el arresto en ausencia contra el opositor ruso y ajedrecista Gari Kasparov, acusado de justificar el terrorismo por sus críticas a la guerra en Ucrania.

“La corte dictó la medida cautelar contra Kaspárov de arresto en ausencia por dos meses a partir del momento de su detención en Rusia o su extradición a territorio ruso”, sentenció el juez, citado por la agencia rusa TASS.

El excampeón mundial fue acusado por “justificar públicamente el terrorismo en redes de telecomunicación, incluyendo internet”, un delito que podría costarle a Kaspárov una condena de entre cinco y siete años de cárcel.

Kasparov, incluido en la lista rusa de agentes extranjeros en mayo de 2022, vive fuera de Rusia desde hace más de una década.

En octubre pasado el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) abrió una causa penal por “organizar una comunidad terrorista” e “intento de usurpación del poder” contra el magnate Mijaíl Jodorkovski y otros destacados opositores rusos en el exilio, fundadores del Comité Antibélico de Rusia (CAR), entre los que figura Kasparov.

Según el FSB, Jodorkovski y los otros fundadores del CAR “financian formaciones militarizadas ucranianas declaradas en Rusia terroristas y llevan a cabo labores de reclutamiento de personas para dichas formaciones, y utilizan a estas posteriormente en planes para hacerse con el poder en Rusia por la fuerza”.

El CAR fue fundado el 27 de febrero de 2022, tres días después de que Rusia lanzara su campaña militar en Ucrania, con el objetivo declarado de combatir la “dictadura agresiva” del presidente ruso, Vladimir Putin, en el poder desde hace un cuarto de siglo.

Tags
Breaking NewsRusiaUcraniaConflicto entre Rusia y Ucrania
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
