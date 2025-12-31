Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Por “error técnico” un banco depositó dinero de más en cuentas de sus clientes

La gerencia del Banco Nación, en Argentina, no brindó detalles sobre las razones que provocaron el inconveniente

31 de diciembre de 2025 - 3:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Algunos clientes del Banco Nación recibieron una sorpresa al ingresar a su home banking. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Algunos clientes del Banco Nación recibieron una sorpresa al ingresar a su home banking: la entidad depositó, de forma equivocada, dinero de más en las cuentas de algunos de sus usuarios, que muestran más dinero del que efectivamente deberían tener.

RELACIONADAS

Fuentes del banco reconocieron el “error técnico” en el movimiento del dinero, que afecta a las cuentas remuneradas del banco. En ese sentido, ratifican que están trabajando hoy, pese a que no hay atención bancaria formal, para resolver el problema y “normalizar” el movimiento de los fondos.

“Hubo un error técnico y se está subsanando”, reconocieron desde el banco ante la consulta de este medio, y confirmaron que el sistema de la entidad giró fondos de más en algunas cuentas, aunque no brindaron detalles sobre los motivos que generaron el inconveniente. Concretamente, el dinero extra correspondería a un mal cálculo de los rendimientos generados por las cuentas remuneradas.

Según agregaron, para revertir este movimiento, el Nación efectuará un retiro de esos pesos erróneamente asignados a las cuentas y sugiere a los usuarios involucrados no gastar esos fondos adicionales. En ese caso, el ajuste para resolver el error podría involucrar un descuento en la acreditación de los haberes, que se realizará a partir de la semana que viene.

La noticia también tuvo repercusión entre los gremios de empleados del sector público, que cobran sus haberes en el Banco Nación. Varias de estas entidades confirmaron el hecho y alertan a sus afiliados a no gastar el dinero adicional, para evitar descuentos o “saldo negativo” en sus cuentas.

Algunos clientes del Banco Nación recibieron una sorpresa al ingresar a su home banking.
Algunos clientes del Banco Nación recibieron una sorpresa al ingresar a su home banking. (La Nación Argentina / GDA)

“Compañeros/as, ante reportes de acreditaciones inusuales a todos aquellos que cobran sus haberes por el Banco Nación, bajo el concepto “REND.PESO” de fecha 30/12, informamos NO DISPONER DE LOS FONDOS: Todo indica que se trata de un error del BNA”, plantea un mensaje de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), difundido a través de WhatsApp y otros canales.

La advertencia del gremio que tiene a Julio Piumato como referente agrega una alerta por “riesgo de saldo negativo”, en el caso de que los usuarios usen los pesos erróneamente depositados. “Al revertirse el movimiento, si el dinero no está en cuenta, se puede generar un descubierto con intereses automáticos contra el/la titular”, agrega el mensaje, que insta a los destinatarios a “cuidar el salario”.

Otro gremio envió a sus afiliados un mensaje similar, con una alerta por el supuesto “error bancario”. Se refiere a un depósito de pesos adicional e incomunicado, asignado a un “ítem descripto como ‘rendición en pesos’”.

El mensaje, que también circuló por WhatsApp y otras plataformas de mensajería, pide a los usuarios que “no utilicen (los pesos) porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan”. “Avisen / reenvíen mensaje a todos los que puedan de cada sector para evitar que se use ese dinero”, concluye el mensaje.

ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
