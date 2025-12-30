Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Navidad bajo asalto: audaz robo sacude banco en la ciudad alemana de Gelsenkirchen

Los asaltantes “se llevaron alrededor de 30 millones de euros”, según las autoridades

30 de diciembre de 2025 - 12:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de la Policía en Alemania. (Gianni Gattus)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Berlín - Un robo a la cámara acorazada de un banco perpetrado en fechas navideñas y cuyo botín ha sido estimado inicialmente por las autoridades en 30 millones de euros ha causado conmoción en la ciudad alemana de Gelsenkirchen, en el oeste germano, donde se investiga el suceso.

RELACIONADAS

La televisión ‘NTV’, que citó fuentes de la investigación, indicó que los autores del robo “se llevaron alrededor de 30 millones de euros”.

En un comunicado, la Policía de Gelsenkirchen confirmó que los daños ascienden a “decenas de millones” de euros.

La sucursal del banco, la filial de Gelsenkirchen de Sparkasse, permanecía cerrada este martes, después de que, según datos de la entidad, el 95% de las cajas de seguridad para clientes fueran forzadas por los autores del robo.

Varios miles de esas cajas de la cámara acorazada se vieron afectadas, según la Policía, que indicó que investiga imágenes de videovigilancia del aparcamiento del edificio en las que se observa a varios sospechosos que viajaban en un vehículo modelo Audi RS6 con matrícula de Hannover, ciudad del norte germano.

“Debido a los grandes daños de construcción sufridos, los clientes no pueden entrar en esa parte hasta nuevo aviso”, indicó por su parte la entidad víctima del robo, que ha puesto a disposición de los afectados una línea de teléfono especial.

Los ladrones entraron en la cámara acoraza a través de un gran agujero desde un edificio adyacente, cuando la filial del banco se encontraba cerrada con motivo de las fiestas navideñas.

La noticia del robo, que trascendió el lunes, provocó concentraciones de clientes preocupados por el destino de los objetos de valor que habían confiado a la entidad.

El diario ‘Bild’ llegó a contar unas 200 personas en una de esas primeras concentraciones de clientes, escenas de tensión que volvieron a producirse este martes.

Las cajas de seguridad de la cámara acorazada de los clientes están aseguradas y valoradas en un montante de 10,300 euros, aunque el contenido puede estar sujeto a otros seguros suplementarios.

Tags
Breaking NewsNavidadAlemania
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: