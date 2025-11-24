Opinión
24 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Abren mercados navideños de Alemania con fuertes medidas de seguridad tras atentados recientes

Son una tradición anual que los alemanes han apreciado desde la Edad Media

24 de noviembre de 2025 - 12:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Visitantes pasean por el mercado navideño de la ciudad de Magdeburgo, Alemania, el jueves 20 de noviembre de 2025. (Matthias Bein/dpa vía AP) (Matthias Bein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

BERLÍN - Los mercados navideños tradicionales están abriendo en toda Alemania el lunes, atrayendo a los visitantes a sus puestos de madera con vino caliente, salchichas a la parrilla, panqueques de papa o manzanas caramelizadas.

La seguridad se ha reforzado después de dos ataques mortales en mercados navideños que siguen frescos en la memoria de muchos alemanes.

En Berlín, el famoso mercado en la iglesia Gedächtniskirche abrió con un servicio público el lunes por la mañana. Otras aperturas incluyeron los mercados navideños en el ayuntamiento Rotes Rathaus, Gendarmenmarkt y el Palacio de Charlottenburg.

Los vendedores no sólo ofrecen bocadillos y bebidas, sino también velas hechas a mano, gorros de lana, guantes y brillantes estrellas navideñas de todos los colores y formas. Los niños disfrutan de paseos en carruseles de cadena, ruedas de la fortuna y patinaje en pistas de hielo.

Los mercados navideños son una tradición anual que los alemanes han apreciado desde la Edad Media y que han exportado con éxito a gran parte del mundo occidental.

La seguridad es un tema en todos los mercados del país.

El año pasado, cinco mujeres y un niño murieron, y muchas personas más resultaron heridas cuando un auto arremetió contra un mercado navideño en la ciudad de Magdeburgo el 20 de diciembre, incidente que duró poco más de un minuto. Actualmente, el conductor enfrenta un juicio en Magdeburgo.

El 19 de diciembre de 2016, el conductor de un camión embistió contra una multitud que disfrutaba del mercado navideño en la iglesia Gedächtniskirche, en Berlín, matando a 13 personas e hiriendo a decenas más en la capital alemana. El culpable, un miliciano musulmán, fue abatido días después en un tiroteo en Italia.

En la ciudad occidental de Colonia, el mercado navideño frente a la famosa catedral de doble cúpula lucía abarrotado el sábado.

“Percibimos un excelente ambiente, así que sentimos que en estos momentos difíciles que vivimos actualmente, podemos ofrecer a los visitantes un pequeño momento de alivio. Vemos muchas caras sonrientes bajo nuestra carpa iluminada”, afirmó Birgit Grothues, la portavoz del mercado.

No obstante, Grothues dijo que después del ataque del año pasado en Magdeburgo, las autoridades de Colonia crearon un concepto de seguridad especial para sus mercados en estrecha cooperación con la policía. Incluye una barrera adicional antiterrorista y seguridad privada, señaló.

___

El periodista de The Associated Press Daniel Niemann contribuyó a este despacho desde Colonia, Alemania.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

