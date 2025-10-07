Alcaldesa recién electa en alemania es encontrada con graves heridas de arma blanca

Berlín — La alcaldesa recién electa de una ciudad en el oeste de Alemania fue encontrada con graves heridas de arma blanca el martes, y el canciller Friedrich Merz dijo que fue víctima de “un acto aborrecible”.

Iris Stalzer fue elegida alcaldesa de Herdecke el 28 de septiembre. Es miembro de los Socialdemócratas de centro izquierda, el partido minoritario en el gobierno nacional de Alemania liderado por los conservadores.

La agencia de noticias alemana dpa, citando fuentes de seguridad no identificadas, informó que fue encontrada con heridas que amenazaban su vida y tenía varias puñaladas.

La policía solo dijo que había una gran operación en marcha en Herdecke.

Merz escribió en las redes sociales que “tememos por la vida de la alcaldesa electa Iris Stalzer y esperamos su pronta recuperación”.

El líder del grupo parlamentario de los Socialdemócratas en Berlín, Matthias Miersch, dijo a los periodistas que “Hace unos minutos escuchamos que la alcaldesa recién electa Iris Stalzer fue apuñalada en Herdecke”. Dijo que “esperamos que sobreviva a este terrible acto”.

“No podemos decir nada por el momento sobre los antecedentes”, agregó.

Stalzer, quien venció a un candidato de los Demócratas Cristianos de centro derecha de Merz en una segunda vuelta para ganar las elecciones, debe asumir el cargo el 1 de noviembre. Herdecke es una ciudad de unas 23,000 personas en la región del Ruhr, en el oeste de Alemania, entre las ciudades de Hagen y Dortmund.