Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de octubre de 2025
85°aguaceros
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Alcaldesa recién electa en alemania es encontrada con graves heridas de arma blanca

Iris Stalzer fue elegida alcaldesa de Herdecke el 28 de septiembre. Es miembro de los Socialdemócratas de centro izquierda

7 de octubre de 2025 - 10:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rescatan a alcaldesa herida en Herdecke, Alemania. Investigación en curso. (Alex Talash)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Berlín — La alcaldesa recién electa de una ciudad en el oeste de Alemania fue encontrada con graves heridas de arma blanca el martes, y el canciller Friedrich Merz dijo que fue víctima de “un acto aborrecible”.

RELACIONADAS

Iris Stalzer fue elegida alcaldesa de Herdecke el 28 de septiembre. Es miembro de los Socialdemócratas de centro izquierda, el partido minoritario en el gobierno nacional de Alemania liderado por los conservadores.

La agencia de noticias alemana dpa, citando fuentes de seguridad no identificadas, informó que fue encontrada con heridas que amenazaban su vida y tenía varias puñaladas.

La policía solo dijo que había una gran operación en marcha en Herdecke.

Merz escribió en las redes sociales que “tememos por la vida de la alcaldesa electa Iris Stalzer y esperamos su pronta recuperación”.

El líder del grupo parlamentario de los Socialdemócratas en Berlín, Matthias Miersch, dijo a los periodistas que “Hace unos minutos escuchamos que la alcaldesa recién electa Iris Stalzer fue apuñalada en Herdecke”. Dijo que “esperamos que sobreviva a este terrible acto”.

“No podemos decir nada por el momento sobre los antecedentes”, agregó.

Stalzer, quien venció a un candidato de los Demócratas Cristianos de centro derecha de Merz en una segunda vuelta para ganar las elecciones, debe asumir el cargo el 1 de noviembre. Herdecke es una ciudad de unas 23,000 personas en la región del Ruhr, en el oeste de Alemania, entre las ciudades de Hagen y Dortmund.

El sitio web de Stalzer dice que tiene 57 años y está casada y tiene dos hijos adolescentes. Dice que ha pasado casi toda su vida en Herdecke y ha trabajado como abogada especializada en derecho laboral.

Tags
Breaking NewsAlemania
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: