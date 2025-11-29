Miles protestan: partido de ultraderecha de Alemania establece su nueva organización juvenil

Giessen, Alemania— Una confiada Alternativa para Alemania (AfD, en alemán) de ultraderecha estableció su nueva organización juvenil el sábado, incluso cuando miles de manifestantes se congregaron en la ciudad occidental de Giessen, donde el partido celebró su reunión, algunos de ellos enfrentándose con la policía.

Una convención del partido antiinmigración, conocido por su acrónimo alemán AfD, comenzó más de dos horas tarde luego que grupos de manifestantes bloquearon o intentaron bloquear carreteras en y alrededor de la ciudad de unas 93,000 habitantes, retrasando la llegada de muchos delegados.

Despliegue policial

Los agentes de policía usaron gas lacrimógeno después que algunos manifestantes les arrojaron piedras en un punto de protesta, informó la policía. También usaron cañones de agua para despejar un bloqueo de unos 2,000 manifestantes que ignoraron las advertencias para retirarse. Lo hicieron de nuevo el sábado por la tarde cuando un grupo intentó romper las barricadas hacia el centro de convenciones de la ciudad.

La policía señaló que desplegó hasta 5,000 de sus agentes. Estimaron el número total de manifestantes en más de 25,000 y subrayaron que una gran parte de las diversas protestas transcurrieron pacíficamente. Agregaron que habían recibido reportes de 10 agentes levemente heridos.

Los líderes de AfD criticaron las protestas al iniciar la reunión.

Miles de manifestantes se reúnen en Giessen, Alemania, el sábado 29 de noviembre de 2025, en protesta contra la ultraderecha mientras la nueva organización juvenil de Alternativa para Alemania (Afd) está a punto de dar inicio a su convención fundacional. (Michael Brandt/dpa vía AP) (Michael Brandt)

“Lo que se está haciendo ahí fuera —queridos izquierdistas, queridos extremistas, deben mirarse a sí mismos— es algo profundamente antidemocrático”, dijo la colíder del partido, Alice Weidel.

Añadió que un legislador de AfD fue agredido. La policía reportó que un legislador había sido herido cerca de Giessen, pero no dio detalles.

Generación Alemania

El predecesor de la nueva organización juvenil, Alternativa Joven, un grupo en gran medida autónomo con vínculos relativamente laxos con el partido, se disolvió a fines de marzo después que AfD decidiera cortar de manera formal sus vínculos con él.

AfD quiere tener un control más cercano sobre el nuevo grupo, que se espera se llame Generación Alemania y estará abierto a todos los miembros del partido menores de 36 años, cuyo estatuto fue aprobado el sábado.

Alternativa para Alemania terminó en segundo lugar en las elecciones nacionales en febrero con más del 20% de los votos y ahora es el principal partido de oposición del país. AfD, con el que los partidos tradicionales se niegan a trabajar, sigue subiendo en las encuestas al tiempo que el gobierno de coalición del canciller Friedrich Merz no logra impresionar a los votantes.

La agencia de inteligencia alemana determinó que Alternativa Joven era un grupo de ultraderecha. Más tarde clasificó igual a AfD, pero suspendió la designación después de que el partido presentó un desafío legal.

En un fallo del año pasado que rechazó una solicitud de medida cautelar contra la designación de Alternativa Joven, un tribunal de Colonia argumentó que preservar un pueblo alemán definido étnicamente y la exclusión, si era posible, de los “étnicamente extranjeros” era una idea política central del grupo.

Agentes de policía se sitúan cerca del salón de actos e impiden el acceso a los manifestantes durante una protesta contra la fundación de una nueva organización juvenil de la AfD, en Hesse, Alemania, el sábado 29 de noviembre de 2025. (Boris Roessler/dpa vía AP) (Boris Roessler)

También señaló la agitación contra migrantes y solicitantes de asilo, y los vínculos con grupos extremistas como el Movimiento Identitario. En junio de este año, un tribunal superior finalizó el proceso de apelación, señalando que Alternativa Joven había sido disuelto.

El otro colíder de AfD, Tino Chrupalla, dijo que el partido debe aprender de los errores del pasado.

“Algunos se beneficiaron de los jóvenes, de su capacidad para movilizar, pero no tenían el bienestar y el futuro de esta juventud suficientemente en vista”, declaró. “Deberíamos haber cuidado más a las nuevas esperanzas jóvenes en nuestro partido; será diferente en el futuro”. Añadió que los jóvenes activistas deben “ponerse al servicio del partido”.

Fuerza “anti-establishment”

Es típico que los partidos alemanes tengan alas juveniles que, en términos de política, por lo general son más radicales que los propios partidos. Queda por ver si la nueva organización juvenil de AfD será más moderada que su predecesora, aunque se espera al menos cierta continuidad.

Manifestantes sostienen una pancarta que dice: "Entierren el fascismo - Aplasten la AfD", mientras miles de personas se reúnen en Giessen, Alemania, el sábado 29 de noviembre de 2025, coincidiendo con el inicio de la convención fundacional de la nueva organización juvenil de ultraderecha Alternativa para Alemania. (Boris Roessler/dpa vía AP) (Boris Roessler)

Jean-Pascal Hohm, un legislador estatal de 28 años de la región oriental de Brandeburgo, fue elegido sin oposición como líder de Generación Alemania. Dijo a los delegados que había sido el “orgulloso presidente” de Alternativa Joven en su estado natal. Hohm es considerado un extremista de derecha por la rama regional de la agencia de inteligencia nacional, una designación que él rechaza como políticamente motivada, reportó la agencia de noticias alemana dpa.

Kevin Dorow, un delegado del estado de Schleswig-Holstein en el norte de Alemania, dijo que anteriormente estuvo activo en la rama local de Alternativa Joven.

“La nueva formación significa sobre todo continuar lo que Alternativa Joven comenzó: ser un campo de entrenamiento, atraer a jóvenes... y sobre todo llevarlos a la política para el bien del partido”, en el que podrían asumir cargos en algún momento, afirmó. Dijo que no había visto ningún “desvío en una dirección radical” en Alternativa Joven.

AfD se presenta como una fuerza “anti-establishment” en un momento de baja confianza en los políticos. Llegó al Parlamento nacional en 2017 a raíz del descontento con el arribo de un gran número de migrantes a mediados de la década de 2010, y frenar la migración sigue siendo su tema distintivo. Pero también ha demostrado tener talento para capitalizar el descontento sobre otros temas en los últimos años. Eso se reflejó en el tono confiado de los líderes el sábado.

Cinco de los 16 estados de Alemania celebrarán elecciones regionales el próximo año. Dos están en el este excomunista, donde el partido es más fuerte.