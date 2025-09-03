Fuga de Marla-Svenja Liebich: el polémico caso de la extrema derecha en Alemania

Una persona de extrema derecha que modificó su género tras ser condenada en Alemania por delitos de odio y que debía haber ingresado la semana pasada en una cárcel de mujeres, lo que provocó una polémica a nivel nacional, se ha fugado probablemente al extranjero y podría encontrarse en Rusia.

“No puedo descartar que la señora Liebich haya huido al extranjero en el día de su ingreso en prisión o el día anterior”, dijo el fiscal Benedikt Bernzen este miércoles al tabloide ‘Bild’.

Marla-Svenja Liebich (antiguamente Sven Liebich) cambió su género en el registro civil el año pasado, tras una sentencia a un año y medio de prisión y desde entonces ha hostigado judicialmente a los medios que se han usado el nombre o los pronombres masculinos.

Debía presentarse el pasado viernes en la cárcel de mujeres de Chemnitz e incluso había convocado una rueda de prensa a la puerta de la prisión, pero, cuando pasó la hora prevista para el ingreso, la fiscalía instruyó a la policía para que localizase a Liebich, algo que ha resultado imposible.

Ahora, la fiscalía se ve obligada a dar explicaciones sobre por qué no adoptó medidas preventivas en vista del evidente riesgo de fuga.

“La huida me sorprendió personalmente”, afirmó Bernzen, que aludió al arraigo de Liebich en la región de Sajonia-Anhalt, en Alemania oriental.

Mientras tanto, Liebich -cuya aparición durante su proceso judicial con sombrero, gafas de sol, labios pintados, bigotes y blusa con estampado de leopardo se ha convertido en un icono y en una fuente inagotable de ‘memes’ para la extrema derecha alemana- ha apuntado en sus redes sociales a una posible presencia en Rusia.

En medio de burlas a las autoridades alemanas y denuncias de una persecución política, ha publicado mensajes del tipo “Desde Moscú con amor” e imágenes en las que aparece consumiendo caviar y champán de Crimea, aunque también ha asegurado que el Gobierno estadounidense está interesado en concederle asilo.

En 2023, todavía como hombre, Liebich había recibido una condena a un año y medio de prisión por delitos varios de incitación al odio, calumnias e injurias -entre otros contra el colectivo LGTBQ-.

En agosto de este año estalló la polémica después de que trascendiera que, tras haber agotado los recursos legales y haberse cambiado de género, había obtenido una citación para ingresar en una cárcel de mujeres.

A raíz de ello, el ministro del Interior, el conservador Alexander Dobrindt, planteó la necesidad de realizar cambios en la ley de autodeterminación de género aprobada por el anterior Ejecutivo, para evitar su instrumentalización o abuso, pero los socialdemócratas, socios de la coalición de Gobierno, se han posicionado en contra de un posible endurecimiento.

En lugar de requerir informes periciales o psicológicos, la ley que entró en vigor a finales del año pasado permite cambiar de género con una simple declaración ante el registro civil.