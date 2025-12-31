Opinión
Ingenioso robo sacude Alemania: ladrones perforan la pared de banco y se llevan millones

Alrededor de 3,000 cajas de seguridad, más del 95% del inventario de la sucursal, fueron forzadas, confirmó la Policía

31 de diciembre de 2025 - 12:12 PM

Esta imagen, proporcionada por la policía de Gelsenkirchen, muestra un agujero en la pared de la sucursal de un banco en el distrito de Buer, en Gelsenkirchen, Alemania. (Police Gelsenkirchen)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ladrones robaron propiedades valuadas en decenas de millones de euros de cajas de seguridad dentro de la bóveda de un banco alemán, al que accedieron tras perforar una pared el lunes durante la pausa festiva, según informó la policía.

Unos 2,700 clientes del banco se vieron afectados por el robo en Gelsenkirchen, según la policía y el banco Sparkasse. Alrededor de 3,000 cajas de seguridad, más del 95% del inventario del banco, fueron forzadas.

Thomas Nowaczyk, portavoz de la policía, afirmó que los investigadores creen que el robo tiene un valor de entre 10 y 90 millones de euros ($11.7 y $105.7 millones).

La agencia de noticias alemana dpa informó que el robo podría ser uno de los mayores atracos en Alemania.

El banco permaneció cerrado el martes, mientras unas 200 personas se presentaron y exigían entrar, informó dpa.

Cada caja de seguridad está asegurada por 10,300 euros ($12,088) a menos que el cliente obtenga un seguro adicional privado, indicó Sparkasse en su web.

Una alarma de incendio hizo que policías y bomberos llegaran a la sucursal del banco poco antes de las 4 de la mañana del lunes. Encontraron un agujero en la pared y la bóveda saqueada. La policía cree que se utilizó un taladro de gran tamaño para atravesar la pared del sótano de la bóveda.

Testigos dijeron a los investigadores que vieron a varios hombres llevando grandes bolsas en un estacionamiento cercano durante el fin de semana. Imágenes de video del garaje muestran a personas enmascaradas dentro de un vehículo robado temprano el lunes, según la policía.

La alarma de incendios también se activó el sábado, pero las autoridades no encontraron ningún daño.

Gelsenkirchen está a unos 192 kilómetros (119 millas) al noroeste de Fráncfort.

