NoticiasMundo
Una ofensiva de cinco meses: Estados Unidos destruye más de 35 lanchas y provoca más de cien muertes

Aseguran que la ofensiva es para atajar el narcotráfico

31 de diciembre de 2025 - 7:18 PM

La escalada coincide con un mayor control en el Congreso de Estados Unidos sobre la legalidad de estas operaciones, especialmente tras el ataque del pasado 2 de septiembre, cuando un bombardeo remató a dos sobrevivientes, un hecho que expertos han señalado como un posible crimen. (Xavier Araújo)
Estados Unidos afirmó haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el Caribe y el Pacífico como parte de una ofensiva antidrogas que se prolongó durante los últimos cinco meses, y confirmó el último día del año un ataque contra tres lanchas que, al igual que las demás, vinculó con el narcotráfico.

El Gobierno del presidente Donald Trump, que considera a los carteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas y frente a los cuales ha declarado un “conflicto armado directo”, justifica las operaciones militares letales de tropas estadounidenses en aguas internacionales.

En agosto ordenó el despliegue de buques militares en el Caribe, con Venezuela como principal foco, y luego extendió la ofensiva al océano Pacífico, involucrando a Colombia y rutas marítimas cercanas a sus costas.

Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia —ambos acusados por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico— han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

El despliegue militar en la región del Caribe continúa con distintas unidades llevando a cabo distintas operaciones. En esta foto se observa efectivos de la Guardia Nacional y Técnicos de la Unidad de Disposición de Explosivos de la Marina al lanzarse por una soga desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk sobre la cubierta del USS Gerald R. Ford, considerado el portaaviones más grande del mundo.Un jet F/A-18E Super Hornet se desplaza sobre el portaviones más grande de Estados Unidos, USS Gerald R. Ford, durante el desplazamiento de las fuerzas militares en el área del mar Caribe, durante el periodo de tensiones con Venezuela. (DVIDS) Infantes de Marina, del Equipo de Desembarco, realizan un ejercicio de tiro real con mortero M252A2 de 81 mm en el Campamento Santiago en Salinas.
1 / 18 | A casi cuatro meses de que iniciara la movilización, así se ve la presencia militar en Puerto Rico y el Caribe. El despliegue militar en la región del Caribe continúa con distintas unidades llevando a cabo distintas operaciones. En esta foto se observa efectivos de la Guardia Nacional y Técnicos de la Unidad de Disposición de Explosivos de la Marina al lanzarse por una soga desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk sobre la cubierta del USS Gerald R. Ford, considerado el portaaviones más grande del mundo. - DVIDS

La ONU, por su parte, ha advertido que se trataría de violaciones del derecho internacional y ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a estas acciones.

La escalada coincide con un mayor control en el Congreso de Estados Unidos sobre la legalidad de estas operaciones, especialmente tras el ataque del pasado 2 de septiembre, cuando un bombardeo remató a dos sobrevivientes, un hecho que expertos han señalado como un posible crimen.

Cronología de los ataques:

2 de septiembre: Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación en el Caribe y asegura que a bordo viajaban once integrantes del Tren de Aragua que habrían salido de Venezuela con droga rumbo a Estados Unidos

El Gobierno estadounidense difundió un video del ataque, pero no presentó pruebas del vínculo con el narcotráfico.

15 de septiembre: Un segundo ataque mata a tres venezolanos, según Trump, que afirmó que transportaban estupefacientes.

19 de septiembre: Trump informa de un tercer ataque contra una lancha, sin precisar el origen del trayecto. República Dominicana incautó posteriormente parte de la droga que supuestamente transportaba. Mueren tres personas.

3 de octubre: El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anuncia el cuarto ataque en el Caribe, con cuatro tripulantes muertos.

14 de octubre: Estados Unidos informa de un quinto ataque cerca de las costas venezolanas, con seis víctimas mortales.

16 de octubre: Estados Unidos ataca un submarino artesanal. Dos de sus cuatro tripulantes mueren y dos sobreviven a la explosión. Los supervivientes, de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, son trasladados a sus países sin proceso judicial, pese a ser señalados como narcotraficantes.

19 de octubre: Estados Unidos informa que dos días antes hundió una séptima lancha, que vinculó con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN). Mueren tres personas.

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.La incautación se realizó en un esfuerzo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El Skipper era anteriormente conocido como el M/T Adisa, según datos de seguimiento de barcos.
1 / 10 | Así Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela. El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. - The Associated Press

21 de octubre: Octavo ataque y el primero en aguas del Pacífico, cerca de Colombia. Dos personas mueren.

22 de octubre: Hegseth informa de un noveno ataque en el Pacífico, con tres muertos.

24 de octubre: Décimo ataque contra una lancha que, según Washington, era operada por el Tren de Aragua. Seis personas mueren en aguas internacionales del Caribe.

28 de octubre: El ataque más mortífero hasta entonces: catorce personas mueren tras el bombardeo de cuatro lanchas en el Pacífico. Un sobreviviente no fue localizado pese a una operación humanitaria de la Marina mexicana.

29 de octubre: Un nuevo ataque en el Pacífico mata a cuatro personas.

1 de noviembre: Hegseth anuncia otro “ataque letal” en el Caribe, con tres tripulantes muertos.

4 de noviembre: Estados Unidos hunde una lancha en el Pacífico Oriental y mata a dos personas.

6 de noviembre: Washington informa de un ataque contra una lancha en el Caribe, con tres muertos.

9 de noviembre: Estados Unidos asegura que el día anterior hundió dos lanchas en el Pacífico en dos operaciones que dejaron seis muertos.

14 de noviembre: El secretario de Guerra presenta la operación militar ‘Southern Spear’ (Lanza del sur), que está relacionada con la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

15 de noviembre: Estados Unidos destruye otra embarcación en el océano Pacífico, ataque en el que murieron tres hombres.

4 de diciembre: Las Fuerzas Armadas estadounidenses publican un vídeo de un nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico Oriental, dejando cuatro muertos.

17 de diciembre: Estados Unidos destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental y asesina a cuatro personas.

19 de diciembre: Estados Unidos anuncia otros dos ataques “cinéticos letales” contra lanchas en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en los que mueren cinco personas —tres en una embarcación y dos en otra—.

22 de diciembre: Estados Unidos destruyó una nueva lancha matando a una persona en el Pacífico Oriental, embarcación que fue calificada por el Comando Sur como “de bajo perfil”.

29 de diciembre: El Comando Sur de Estados Unidos atacó otra lancha también en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes fallecieron.

Ese mismo día, Trump afirmó que la semana anterior Estados Unidos destruyó una “gran instalación” en una “zona del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, sin precisar el lugar del ataque. Luego, The New York Times informó que la CIA llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, lo que constituiría la primera operación estadounidense conocida dentro del país.

31 de diciembre: El Ejército de Estados Unidos anunció que el día anterior destruyó otras tres lanchas que supuestamente transportaban droga en un ataque que dejó al menos tres muertos en “aguas internacionales”, sin precisar si el bombardeo tuvo lugar en el Caribe sur o en el Pacífico oriental.

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
