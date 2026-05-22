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India en alerta extrema: se registran más de 500 posibles casos de golpes de calor

La situación ocurre en medio de temperaturas que alcanzan los 116 grados

22 de mayo de 2026 - 10:38 AM

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El calor extremo y la contaminación dejan cientos de peces muertos en un lago de la India. (EFE/EPA/RAJAT GUPTA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva Delhi - Las sucesivas olas de calor registradas en la India han dejado ya más de 500 casos sospechosos de golpes de calor desde marzo en el país, en medio de una escalada de temperaturas extremas que rozan los 48 grados, informaron este viernes fuentes oficiales.

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Según los últimos balances de los departamentos de salud locales, recogidos por medios, el estado sureño de Andhra Pradesh registró 325 casos sospechosos entre el 1 de marzo y el 19 de mayo, con casi un tercio de los incidentes ocurridos este mes.

Maharastra, el estado de la ciudad de Bombay, registró al menos otros 200 casos sospechosos en las últimas semanas.

El Departamento Meteorológico de India (IMD) informó en un comunicado que las máximas oscilaron el jueves entre los 40 y los 47 grados en gran parte del país, alcanzando un pico de 47.6 grados en la localidad de Banda (Uttar Pradesh), y advirtió de que las olas de calor serán cada vez más largas, fuertes y frecuentes.

Por su parte, Nueva Delhi registró esta madrugada la noche de mayo más caliente en 14 años, con el mercurio manteniéndose por encima de los 31.9 grados, incluso en altas horas de la noche. En las últimas horas, un estudiante tuvo que ser ingresado en un hospital de la capital en lo que ya se considera el primer caso confirmado de golpe de calor de este verano en la ciudad.

Esta condición médica sucede cuando el cuerpo es incapaz de regular su propia temperatura y se eleva rápidamente por encima de los 40 grados, lo que puede causar daños permanentes en el cerebro y otros órganos vitales, o incluso la muerte.

Desde 2019 hasta 2022, al menos 3.700 personas han muerto por factores relacionados con el calor extremo, la mayoría de ellas pertenecientes a los grupos de los estratos bajo el umbral de la pobreza, según los datos del Registro Nacional de Delitos (NCRB).

En 2023, las autoridades indias llegaron a investigar más de un centenar de muertes sospechosas por calor extremo en un solo fin de semana en varios estados, aunque las organizaciones civiles denuncian que las cifras reales de mortalidad suelen perderse en los registros oficiales.

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Breaking News IndiacalorCalor extremo
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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