“Nos van a dar ayuda”: FBI colaborará en la investigación del asesinato de maestro en Carolina

La Policía contará con la asistencia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la investigación por el asesinato de Sebastián Luicarl Martell Torres, de 26 años y maestro de Educación Especial en la escuela Victor Parés Collazo en Carolina.

La directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, Mabel Olivera, indicó que por el momento el caso se mantiene en la esfera estatal.

“Ellos se reunieron con nosotros. Lo discutimos. Nos van a dar la ayuda que necesitemos en el caso, pero por el momento no han asumido jurisdicción”, sostuvo Olivera, quien dijo que hoy no habían surgido nuevas pistas sobre los posibles responsables.

El acercamiento al FBI había surgido debido a la sospecha de que la muerte a tiros haya surgido en medio de un intento de carjacking.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:17 a.m. del sábado pasado, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una “situación sospechosa” en la carretera PR-860. Al llegar, las unidades encontraron el cuerpo baleado dentro de un vehículo en el que también viajaba como pasajero su hermano, Zacary Martell Torres.

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Zacary, de 21 años, resultó herido durante el ataque a tiros y permanece recluido en el Centro Médico de Río Piedras.

Los investigadores analizan vídeos de cámaras de seguridad de estructuras cercanas, según informó el lunes el inspector Robert Ramos, director interino de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía.

“La información que tenemos es que fue un vehículo que se le aparea al lado y comienza a hacerle unas indicaciones y luego comienzan los disparos”, expuso Ramos en entrevista con Radio Isla 1320. “Por eso entendemos que pudiera haber sido un intento de carjacking”.