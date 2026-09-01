Muere camionero en accidente reportado en la PR-52 en dirección de Cayey hacia Caguas

El conductor de un camión falleció este martes luego de que el vehículo que manejaba se volcara en un incidente reportado en el kilómetro 26.2 de la PR-52, en dirección de Cayey hacia Caguas.

El oficial de prensa de la Comandancia de Caguas de la Policía, Edgardo Ríos, indicó a El Nuevo Día que el incidente fue reportado a eso de las 12:48 p.m.

“La información preliminar que tenemos es que el camión terminó volcado sobre el área verde”, agregó Ríos.

De acuerdo con el agente, el conductor aún no ha sido identifcado por las autoridades.