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Muere camionero en accidente reportado en la PR-52 en dirección de Cayey hacia Caguas

Solo un carril permanece abierto al tránsito mientras las autoridades atienden la escena

1 de septiembre de 2026 - 1:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente fue reportado a eso de las 12:48 p.m. (VANESSA SERRA DIAZ)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El conductor de un camión falleció este martes luego de que el vehículo que manejaba se volcara en un incidente reportado en el kilómetro 26.2 de la PR-52, en dirección de Cayey hacia Caguas.

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El oficial de prensa de la Comandancia de Caguas de la Policía, Edgardo Ríos, indicó a El Nuevo Día que el incidente fue reportado a eso de las 12:48 p.m.

“La información preliminar que tenemos es que el camión terminó volcado sobre el área verde”, agregó Ríos.

De acuerdo con el agente, el conductor aún no ha sido identifcado por las autoridades.

Al momento, solo un carril permanece abierto en dirección hacia Caguas mientras las autoridades atienden la escena.

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Breaking NewsAccidentesExpreso Luis A. Ferré
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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