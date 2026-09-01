Hombre muere luego de supuestamente irrumpir en el patio de una residencia en Yauco

La Policía investiga las circunstancias en las que murió un hombre que presuntamente llegó hasta el patio de una residencia en Yauco, luego de que vecinos alertaran que brincaba verjas en el sector.

Los hechos se reportaron a eso de las 3:10 p.m. del lunes en la calle Star, de la urbanización Estancias de Yidomar.

Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un supuesto escalamiento en proceso, en el que un hombre presuntamente brincaba las verjas de varias residencias.

Al llegar los agentes al lugar, entrevistaron al querellante, quien indicó que el individuo entró hasta el patio de su residencia y cayó de rodillas mientras aparentaba encontrarse en mal estado de salud.

Paramédicos de emergencias médicas atendieron al hombre en el lugar y certificaron que no presentaba signos vitales.

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Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado y figura como “John Doe”.

La Policía lo describió como un hombre de tez blanca, calvo y con barba. Al momento de los hechos, vestía un pantalón corto deportivo negro con líneas rojas y tenis negros y rojos. Además, tenía tatuajes en ambos brazos.

De acuerdo con la Uniformada, el cuerpo presentaba laceraciones en las manos y los pies y fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para determinar la causa de muerte.