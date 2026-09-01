Mujer que murió ahogada en playa de Manatí tenía 74 años

Una mujer de 74 años murió ahogada, en la tarde de este martes, en la playa Las Esperanza, en el municipio de Manatí, confirmó la Oficina de Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) del ayuntamiento.

La despachadora de la OMME en Manatí, Amanda Acevedo, confirmó a El Nuevo Día que la víctima fue sacada del agua sin vida por un grupo de turistas que se encontraba en el lugar.

Mientras que el informe de novedades de la Policía, detalla que la fémina era residente de Arecibo y tenía 74 años. Por el momento, las autoridades declinaron identificarla por su nombre hasta que notifiquen a sus familiares.

Según la Policía, a eso de las 1:02 p.m. del martes fueron alertados del incidente mediante una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1.

La investigación señala que la septuagenaria se encontraba compartiendo con su hija de 41 años en una zona rocosa cuando ambas fueron sorprendidas por el fuerte oleaje y cayeron al mar.

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