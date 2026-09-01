Tormenta tropical Edouard podría alcanzar intensidad de huracán a medida que se aproxima a Texas y Luisiana

El martes llovió en algunas zonas de Texas y Luisiana mientras la tormenta tropical Edouard se desplazaba hacia la costa del Golfo, lo que planteaba la posibilidad de inundaciones, ya que se preveía que se intensificara considerablemente y que, posiblemente, alcanzara la categoría de huracán, según advirtió el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

Los meteorólogos preveían que la tormenta tocara tierra en Texas el martes y que, a continuación, se debilitara rápidamente. Mientras tanto, se estaban formando varias tormentas en el océano Pacífico, entre ellas “Lowell”, que alcanzó la categoría de huracán el martes por la mañana.

Edouard se encontraba a unas 25 millas al sureste de la ciudad costera texana de Port Arthur, cerca de la frontera con Luisiana y próxima a la zona donde se preveía que tocara tierra. Los vientos máximos sostenidos alcanzaban las 50 mph.

Esta imagen satelital proporcionada por la NOAA muestra la tormenta tropical Edouard sobre el Golfo de México, el martes 1 de septiembre de 2026. (NOAA vía AP) (The Associated Press)

El Centro de Huracanes indicó que se esperaba que Edouard dejara entre 3 y 6 pulgadas de lluvia a lo largo de la costa de Texas y en la zona centro-este del estado, aunque en algunas zonas podrían registrarse hasta 9 pulgadas. Se preveía que en el suroeste de Luisiana las precipitaciones fueran menores.

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“Esas precipitaciones podrían provocar algunas inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos”, afirmó Brad Reinhart, especialista sénior en huracanes del Centro Nacional de Huracanes.

Una tormenta se dirige hacia Texas y Luisiana

El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que el mayor problema que se prevé como consecuencia de la tormenta son las inundaciones.

“Esta es nuestra primera gran tormenta de la temporada y, os lo aseguro, Texas está preparado”, afirmó Orlando Alanis, de la División de Gestión de Emergencias de Texas, durante una rueda de prensa.

Automovilistas pasan junto a letreros del Departamento de Transporte de Texas en la I-610 mientras la tormenta tropical Edouard se acerca a Houston, el martes 1 de septiembre de 2026. (Elizabeth Conley/Houston Chronicle vía AP) (Elizabeth Conley)

Los equipos trabajaron el lunes para retirar la vegetación seca que podría incendiarse tras el impacto de un rayo y provocar incendios de rápida propagación, afirmó Abbott.

En Cameron, Luisiana, el viento se había intensificado y llovía de forma intermitente el martes por la mañana, según explicó Connor Salvador, propietario de un camping para autocaravanas situado cerca de la costa. “Por ahora, nada demasiado grave”, afirmó.

Dijo que, aunque podría haber “unas pequeñas” inundaciones si llueve mucho, no estaba demasiado preocupado por Edouard.

“Estamos bastante acostumbrados a este tipo de tormentas que nos azotan”, afirmó.

Nubes oscuras se ciernen bajas sobre el horizonte mientras la tormenta tropical Edouard se dirige hacia la costa de Galveston, Texas, el martes 1 de septiembre de 2026. (Brett Coomer/Houston Chronicle vía AP) (Brett Coomer)

Varias tormentas en el océano Pacífico

El huracán Lowell, recién formado en el océano Pacífico, se encontraba el martes por la mañana a unas 575 millas al sureste de Hilo, Hawaii. Los vientos máximos sostenidos de la tormenta habían aumentado hasta los 80 mph. Los meteorólogos indicaron que se esperaba que el huracán permaneciera a varios cientos de millas de Hawaii durante al menos los próximos días, pero que era probable que el oleaje provocado por Lowell afectara a algunas zonas de las islas a partir del miércoles.

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“Es probable que este huracán aumente el oleaje y provoque condiciones peligrosas en las playas y en el mar para cualquier embarcación que se encuentre cerca de las islas hawaianas durante los próximos días”, afirmó Andrew Hagan, meteorólogo del CNH.

La tormenta tropical Marie se formó en el océano Pacífico a primera hora del martes, bastante lejos de la costa suroeste de México, y no suponía una amenaza para tierra firme, según informó el centro. La tormenta se encontraba a unas 400 millas al suroeste de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 45 mph, y se desplazaba hacia el noroeste. Los meteorólogos indicaron que Marie se estaba intensificando gradualmente y que se esperaba que se convirtiera en huracán para la noche del miércoles.

Esta imagen satelital publicada por la NOAA muestra la tormenta tropical Lowell sobre el océano Pacífico, el lunes 31 de agosto de 2026. (NOAA vía AP) (The Associated Press)

En otra zona del Pacífico, Karina se convirtió en huracán el domingo, impulsada por las aguas cálidas lejos de cualquier costa. El lunes se intensificó hasta convertirse en una potente tormenta de categoría 4, pero los meteorólogos indicaron el martes que se esperaba que se debilitara. Los meteorólogos señalaron que la tormenta, cuyo centro se situaba a 1,280 millas al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, presentaba vientos máximos sostenidos de 140 mph, pero no suponía una amenaza para la costa.