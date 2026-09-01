Buscan a mujer de 35 años reportada como desaparecida en San Sebastián
Tessielene Martínez Acevedo salió de su apartamento el domingo y no ha regresado, según la denuncia que presentó su esposo
1 de septiembre de 2026 - 2:45 PM
1 de septiembre de 2026 - 2:45 PM
Una mujer fue reportada como desaparecida en un cuartel de San Sebastián luego de que saliera de su apartamento en el residencial Andrés Méndez Liciaga y no regresara, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Se trata de Tessielene Martínez Acevedo, de 35 años, cuya desaparición fue reportada el pasado domingo, a las 9:00 a. m., por su esposo, Erick Andrade Baquedano, según el informe de la Uniformada.
Martínez Acevedo fue descrita como de tez blanca, cinco pies y dos pulgadas de estatura (5′2″), aproximadamente 156 libras de peso, cabello negro y ojos marrón.
Entre sus características particulares, tiene tatuajes de rosas en el área del pecho y en el brazo izquierdo, y tiene otro de unas alas en la parte baja de la espalda, añade el reporte de la Policía.
La pesquisa de la desaparición está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.
La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a establecer el paradero de la mujer a comunicarse de manera confidencial a través de la Línea Confidencial al (787) 343-2020.
De igual forma, pueden contactar a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.
También pueden comunicarse con los agentes del CIC de Aguadilla al (787) 891-3800, extensiones 1550 o 1551.
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