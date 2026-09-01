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Buscan a mujer de 35 años reportada como desaparecida en San Sebastián

Tessielene Martínez Acevedo salió de su apartamento el domingo y no ha regresado, según la denuncia que presentó su esposo

1 de septiembre de 2026 - 2:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía solicitó ayuda para localizar a Tessielene Martínez Acevedo, de 35 años. (suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer fue reportada como desaparecida en un cuartel de San Sebastián luego de que saliera de su apartamento en el residencial Andrés Méndez Liciaga y no regresara, confirmó la Policía de Puerto Rico.

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Se trata de Tessielene Martínez Acevedo, de 35 años, cuya desaparición fue reportada el pasado domingo, a las 9:00 a. m., por su esposo, Erick Andrade Baquedano, según el informe de la Uniformada.

Martínez Acevedo fue descrita como de tez blanca, cinco pies y dos pulgadas de estatura (5′2″), aproximadamente 156 libras de peso, cabello negro y ojos marrón.

Entre sus características particulares, tiene tatuajes de rosas en el área del pecho y en el brazo izquierdo, y tiene otro de unas alas en la parte baja de la espalda, añade el reporte de la Policía.

La pesquisa de la desaparición está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a establecer el paradero de la mujer a comunicarse de manera confidencial a través de la Línea Confidencial al (787) 343-2020.

De igual forma, pueden contactar a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

También pueden comunicarse con los agentes del CIC de Aguadilla al (787) 891-3800, extensiones 1550 o 1551.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICPersonas desaparecidasSan Sebastián
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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