Buscan a mujer de 35 años reportada como desaparecida en San Sebastián

Una mujer fue reportada como desaparecida en un cuartel de San Sebastián luego de que saliera de su apartamento en el residencial Andrés Méndez Liciaga y no regresara, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Se trata de Tessielene Martínez Acevedo, de 35 años, cuya desaparición fue reportada el pasado domingo, a las 9:00 a. m., por su esposo, Erick Andrade Baquedano, según el informe de la Uniformada.

Martínez Acevedo fue descrita como de tez blanca, cinco pies y dos pulgadas de estatura (5′2″), aproximadamente 156 libras de peso, cabello negro y ojos marrón.

Entre sus características particulares, tiene tatuajes de rosas en el área del pecho y en el brazo izquierdo, y tiene otro de unas alas en la parte baja de la espalda, añade el reporte de la Policía.

La pesquisa de la desaparición está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

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La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a establecer el paradero de la mujer a comunicarse de manera confidencial a través de la Línea Confidencial al (787) 343-2020.

De igual forma, pueden contactar a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.