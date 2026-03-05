Operativo federal: arrestan a cuatro acusados por explotación sexual infantil

Cuatro hombres fueron arrestados en la madrugada del jueves por material de abuso sexual infantil en un operativo encabezado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Yabucoa - “Ay mi hijo... ¿Por qué tanto policía aquí? Es un muchacho bueno. No ha hecho nada malo”.

Con voz temblorosa, confundida y con dificultad al caminar, una adulta mayor y residente de una casa en lo alto de una loma, lloraba mientras trataba de entender por qué su hijo, de sobre 31 años, era sacado de su casa esposado.

El padre, en cambio, entendía un poco más, pues comentó que era “por lo del teléfono”.

El hijo del matrimonio fue uno de cuatro hombres arrestados en la madrugada del jueves por material de abuso sexual infantil en un operativo encabezado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), tras más de dos años de pesquisa.

El Nuevo Día pudo presenciar, a eso de las 2:10 de la madrugada, en Yabucoa, el momento en que los oficiales diligenciaron los arrestos de Daniel Delgado Delgado, de 31 años, y Frederick Jesús Pinto Rodríguez, de 22 años.

Operativo federal por material de abuso sexual infantil (Alex Figueroa Cancel)

Mientras, Héctor Luis Olmedo Burgos, de 27 años, fue detenido en Nabuabo y Héctor Rafael Cuadrado Abadía, de 43 años, fue capturado en Caguas.

Todos enfrentan cargos por recibo, distribución y posesión de material de explotación infantil.

Junto con oficiales de las “Fuerzas Conjuntas” de la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de San Juan, el contingente de agentes llegó a las distintas localidades para capturarlos, algunos en zonas rurales.

La agente federal a cargo de la pesquisa, Nicole Osterman, indicó que el caso surgió de pistas obtenidas durante el procesamiento judicial de otra persona, a quien le encontraran material de explotación infantil.

“En el 2024, nuestra oficina de HSI recibimos información de una agencia de nosotros en Boston, de que una persona en Puerto Rico estaba involucrado en unos chats online. Estaban compartiendo material de abuso sexual infantil”, sostuvo Osterman.

“En esos chats sí se identificó que había una víctima presente en Puerto Rico”, agregó la agente, quien señaló que la víctima tenía menos de cinco años.

Detalló que, de aquella evidencia, se reflejó la participación de múltiples personas en otro chat donde también se compartía ese tipo de material ilegal entre personas del área este de la isla.

Tras verificar distintas pistas, lograron rastrear el intercambio de contenido ilegal que los llevó a los cuatro acusados, lo que fue corroborado en los meses posteriores, tras confiscarles dispositivos electrónicos durante distintos allanamientos y someterlos a análisis forenses.

“Se hizo el arresto y utilizando técnicas investigativas, teníamos el celular de ese individuo y se identificó que había más chats en el teléfono, personas que identificamos que vivían en Puerto Rico y en Estados Unidos”, apuntó. “Hubo una persona que tenía contacto con otros individuos y lo que hacía era distribuir las imágenes de esa menor que identificamos”.

Operativo federal por material de abuso sexual infantil. (Alex Figueroa Cancel)

Una vez bajo custodia, los arrestados fueron trasladados a un centro de procesamiento de HSI en San Juan, hasta que sean llevados ante el magistrado Marcos López para su vista inicial en el Tribunal Federal en Hato Rey.

Según HSI, con estos casos, aumentó a 15 los arrestos por explotación infantil desde que comenzó el año fiscal federal en octubre pasado. Esa cantidad representa, en solo cuatro meses, casi la mitad de los 33 detenidos en todo el año pasado.

“Hoy se arrestaron cuatro más. Vamos por los mismos números y quizás podemos superar los del año pasado”, lamentó Reynaldo Medina, supervisor interino del Grupo de Explotación Humana y Abuso Sexual Infantil de HSI en San Juan.

“Siempre estamos hablando de la importancia de la supervisión de los padres. Estamos hablando de imágenes de niños y niñas en las redes. Tristemente, el año pasado había una niña de Puerto Rico que fue parte de estas imágenes. Simplemente hay estar supervisando y pendiente del equipo (dispositivos electrónicos. Las redes y los equipos es algo que se tiene que supervisar”, afirmó.