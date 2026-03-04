Policía realiza operativo a gran escala en residencial Las Margaritas en Santurce
Confirmaron que varias unidades se encuentran en el lugar, donde más temprano un hombre fue asesinado en una ambulancia
4 de marzo de 2026 - 6:02 PM
La oficina de prensa de la Policía confirmó que realiza un operativo policial en horas de la tarde de hoy, miércoles, en el residencial público Las Margaritas, en el sector Barrio Obrero, en Santurce.
“La Policía está incursionando en el residencial Las Margaritas, en Barrio Obrero”, confirmó Axel Valencia, portavoz de prensa de la Uniformada, a El Nuevo Día.
Posteriormente, el coronel Carlos Cruz, de la División de Operaciones Especiales de la Uniformada, también confirmó a este medio el operativo a gran escala.
“Tenemos varias unidades allí, el S.W.A.T., la K-9, tránsito, vehículos hurtados, drogas”, detalló vía telefónica.
Cruz aseguró, sin embargo, que el operativo no se realiza por alguna confidencia o situación relacionada con algún incidente particular, sino que el mismo busca detectar actividad ilegal en el residencial.
Más temprano, en ese lugar, un convicto fue rematado en el interior de una ambulancia.
El incidente ocurrió a eso de las 8:51 a.m., cuando el hombre salió de un apartamento del residencial para comprarle unas cosas a su madre, pero regresó con una herida de bala en la cara, lo que desató una serie de hechos que culminaron en su muerte.
“Él regresa como media hora después con una herida de bala en la cara. Ella (su madre) se comunica al Sistema de Emergencias 9-1-1”, explicó entonces a la prensa el inspector Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
Inicialmente, la querella fue tratada como un caso médico, confirmó Figueroa, quien añadió que esa fue la razón por la que la Policía no acudió a la escena en ese momento. En su lugar, unos paramédicos se presentaron a la calle B frente al edificio 37.
Estos atendían a la víctima, cuando uno o más gatilleros -que son buscados por la Policía- abrieron la puerta de la ambulancia y dispararon, hiriendo mortalmente al hombre.
“Una vez lo montan en la ambulancia, para darle los primeros auxilios, llegan uno o más individuos y le acaban de disparar dentro de la ambulancia y le quitan la vida”, agregó el inspector.
Desde la escena del crimen, Figueroa precisó que los paramédicos -quienes son los testigos principales del crimen- no resultaron heridos de bala, pero sufrieron una crisis nerviosa, a raíz del incidente violento, por lo que fueron socorridos y recibieron asistencia.
La Uniformada confirmó que en la escena se recogieron varios casquillos de bala. Sin embargo, no se precisó si eran de distintos calibres, lo que podría indicar que uno o más gatilleros participaron en el trágico incidente.
El convicto asesinado, identificado como Ramón Ramos Nicole, de 62 años, tenía expediente criminal del año 2001 por robo y otros crímenes, incluyendo violencia sexual, según reveló la Policía en un informe preliminar.
Precisamente, Figueroa detalló que la madre de la víctima confirmó a la Policía que su hijo cumplió 25 años de prisión y salió recientemente en libertad.
