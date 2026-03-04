Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía realiza operativo a gran escala en residencial Las Margaritas en Santurce

Confirmaron que varias unidades se encuentran en el lugar, donde más temprano un hombre fue asesinado en una ambulancia

4 de marzo de 2026 - 6:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
La POlicía confirmó que se realiza un operativo en el residencial Las Margaritas.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La oficina de prensa de la Policía confirmó que realiza un operativo policial en horas de la tarde de hoy, miércoles, en el residencial público Las Margaritas, en el sector Barrio Obrero, en Santurce.

RELACIONADAS

“La Policía está incursionando en el residencial Las Margaritas, en Barrio Obrero”, confirmó Axel Valencia, portavoz de prensa de la Uniformada, a El Nuevo Día.

Posteriormente, el coronel Carlos Cruz, de la División de Operaciones Especiales de la Uniformada, también confirmó a este medio el operativo a gran escala.

“Tenemos varias unidades allí, el S.W.A.T., la K-9, tránsito, vehículos hurtados, drogas”, detalló vía telefónica.

Cruz aseguró, sin embargo, que el operativo no se realiza por alguna confidencia o situación relacionada con algún incidente particular, sino que el mismo busca detectar actividad ilegal en el residencial.

Más temprano, en ese lugar, un convicto fue rematado en el interior de una ambulancia.

El incidente ocurrió a eso de las 8:51 a.m., cuando el hombre salió de un apartamento del residencial para comprarle unas cosas a su madre, pero regresó con una herida de bala en la cara, lo que desató una serie de hechos que culminaron en su muerte.

Un convicto fue rematado en el interior de una ambulancia en el residencial público Las Margaritas, en Barrio Obrero, Santurce, confirmó la Policía. La historia de horror se comenzó a escribir a las 8:51 a.m., cuando el hombre salió de un apartamento del residencial para comprarle unas cosas a su madre, agregó la Uniformada. Un agente de la Policía sostiene una cinta en la escena.
1 / 33 | Entre sirenas y balas: la ambulancia que se convirtió en escena de crimen en Santurce. Un convicto fue rematado en el interior de una ambulancia en el residencial público Las Margaritas, en Barrio Obrero, Santurce, confirmó la Policía. - Carlos Rivera Giusti

“Él regresa como media hora después con una herida de bala en la cara. Ella (su madre) se comunica al Sistema de Emergencias 9-1-1”, explicó entonces a la prensa el inspector Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Inicialmente, la querella fue tratada como un caso médico, confirmó Figueroa, quien añadió que esa fue la razón por la que la Policía no acudió a la escena en ese momento. En su lugar, unos paramédicos se presentaron a la calle B frente al edificio 37.

Estos atendían a la víctima, cuando uno o más gatilleros -que son buscados por la Policía- abrieron la puerta de la ambulancia y dispararon, hiriendo mortalmente al hombre.

“Una vez lo montan en la ambulancia, para darle los primeros auxilios, llegan uno o más individuos y le acaban de disparar dentro de la ambulancia y le quitan la vida”, agregó el inspector.

Desde la escena del crimen, Figueroa precisó que los paramédicos -quienes son los testigos principales del crimen- no resultaron heridos de bala, pero sufrieron una crisis nerviosa, a raíz del incidente violento, por lo que fueron socorridos y recibieron asistencia.

La Uniformada confirmó que en la escena se recogieron varios casquillos de bala. Sin embargo, no se precisó si eran de distintos calibres, lo que podría indicar que uno o más gatilleros participaron en el trágico incidente.

El convicto asesinado, identificado como Ramón Ramos Nicole, de 62 años, tenía expediente criminal del año 2001 por robo y otros crímenes, incluyendo violencia sexual, según reveló la Policía en un informe preliminar.

Precisamente, Figueroa detalló que la madre de la víctima confirmó a la Policía que su hijo cumplió 25 años de prisión y salió recientemente en libertad.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoResidenciales públicosBarrio ObreroOperativos
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: