Asesinan a tiros a un hombre en San Lorenzo

Un hombre fue asesinado a tiros durante la tarde de este miércoles en el barrio Quebrada Arenas, en San Lorenzo, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un herido de bala en el kilómetro 6.3 de la carretera 902 del mencionado municipio.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre en el pavimento, que presentaba heridas de bala que le causaron la muerte en el acto.