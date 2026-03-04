Asesinan a tiros a un hombre en San Lorenzo
La muerte violenta se reportó en la tarde de este miércoles
4 de marzo de 2026 - 5:09 PM
Un hombre fue asesinado a tiros durante la tarde de este miércoles en el barrio Quebrada Arenas, en San Lorenzo, confirmó la Policía.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un herido de bala en el kilómetro 6.3 de la carretera 902 del mencionado municipio.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre en el pavimento, que presentaba heridas de bala que le causaron la muerte en el acto.
El caso es investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas.
