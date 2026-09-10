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Encuentran el cuerpo de un hombre en terrenos de la antigua central en Arroyo

La víctima, que no ha sido identificada, recibió heridas de proyectil de bala

10 de septiembre de 2026 - 9:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no ha sido identificada. (Archivo GFR Media)
Los dos adolescentes que no han sido localizados son Yadiel Torrales Lazú, de 16 años; y Damon Córdova Rivera, de 15.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre fue encontrado en los terrenos de la antigua central Lafayette, en Arroyo. La víctima, que no ha sido identificada, murió tras recibir varias heridas de proyectil de bala.

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El inspector José Torres Ruiz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, indicó a El Nuevo Día que encontraron el cuerpo tras recibir una confidencia.

De momento, Torres Ruiz dijo que era demasiado temprano como para establecer si la víctima es uno de cuatro menores reportados como desaparecidos, el 27 de agosto, del hogar Niño Manuel Fernández Juncos en Santurce.

Uno de los menores, Jacqxiel M. Jamil Valentín, de 16 años, fue localizado, en buen estado de salud, el 4 de septiembre en Guayama. Florentino Elías William Franco, de 14, quien también se escapó del lugar, fue encontrado, en buen estado, en el hogar de un familiar en Guaynabo.

Los dos adolescentes que no han sido localizados son Yadiel Torrales Lazú, de 16 años; y Damon Córdova Rivera, de 15.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizar a los menores a llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020, o comunicarse directamente con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la SAIC al 787-793-1234, extensiones 2463 o 2464.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoArroyoCadáveresMuertesDivisión de HomicidiosCICPersonas desaparecidas
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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