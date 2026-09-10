Encuentran el cuerpo de un hombre en terrenos de la antigua central en Arroyo

El cuerpo de un hombre fue encontrado en los terrenos de la antigua central Lafayette, en Arroyo. La víctima, que no ha sido identificada, murió tras recibir varias heridas de proyectil de bala.

El inspector José Torres Ruiz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, indicó a El Nuevo Día que encontraron el cuerpo tras recibir una confidencia.

De momento, Torres Ruiz dijo que era demasiado temprano como para establecer si la víctima es uno de cuatro menores reportados como desaparecidos, el 27 de agosto, del hogar Niño Manuel Fernández Juncos en Santurce.

Uno de los menores, Jacqxiel M. Jamil Valentín, de 16 años, fue localizado, en buen estado de salud, el 4 de septiembre en Guayama. Florentino Elías William Franco, de 14, quien también se escapó del lugar, fue encontrado, en buen estado, en el hogar de un familiar en Guaynabo.

Los dos adolescentes que no han sido localizados son Yadiel Torrales Lazú, de 16 años; y Damon Córdova Rivera, de 15.