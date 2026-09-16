Utilizaron tarjeta ATH de un adulto mayor desaparecido y ahora enfrentan cargos por explotación financiera

La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, encontró este martes causa para arresto contra dos personas imputadas por presuntamente utilizar la tarjeta ATH de un adulto mayor de 80 años que permanece desaparecido, informó el Departamento de Justicia.

La investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina apunta a que Lino A. Flores Negrón, hijo del octogenario, y Julia Vélez Algarín, su nuera, presuntamente utilizaron la tarjeta entre el 11 y el 15 de julio de 2025, cuando ya se desconocía el paradero del adulto mayor, en hechos ocurridos en Loíza.

La Fiscalía de Carolina formuló cargos en ausencia contra ambos por maltrato a personas de edad avanzada mediante explotación financiera.

La jueza Varela encontró causa por ambos cargos y expidió órdenes de arresto con una fianza de $50,000 y supervisión electrónica.

Lino Andrés Flores Ramos, de 80 años, fue reportado desaparecido el año pasado por su sobrina, María Rodríguez Negrón. (Suministrada)

El Departamento de Justicia indicó que el paradero del adulto mayor aún se desconoce.

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Mabel Olivera, del CIC de Carolina, no pudo confirmar a El Nuevo Día si la desaparición del adulto mayor está vinculada con la investigación que dio paso a los cargos contra su hijo y su nuera.

El octogenario fue identificado como Lino Andrés Flores Ramos, residente de Parcelas Vieques, en Loíza. De acuerdo con la requisitoria de la Policía, fue visto por última vez el 30 de junio de 2025 por su hijo, en los predios de su residencia.

Su desaparición fue reportada el 21 de julio de 2025 por su sobrina, María Rodríguez Negrón.

Se indicó además que Flores Ramos vestía un pantalón de mahón azul, camisa y calzado deportivo. Fue descrito como de 5 pies y 9 pulgadas de estatura, unas 140 libras de peso, tez blanca, ojos marrones y cabello marrón.