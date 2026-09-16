Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
16 de septiembre de 2026
85°Lluvias y tronadas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Utilizaron tarjeta ATH de un adulto mayor desaparecido y ahora enfrentan cargos por explotación financiera

El paradero del octogenario se desconoce desde junio del 2025

16 de septiembre de 2026 - 5:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Si se topa con que el comercio o proveedor de servicios no le acepta pagos con tarjetas de débito o crédito, “tiene llamar a (la Línea de Orientación y Servicios) 3-1-1 e indicar qué comercio es y dónde se ubica. (Archivo)
La jueza Beatriz Varela Ríos impuso una fianza de $50,000 a cada imputado y ordenó su supervisión electrónica.
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, encontró este martes causa para arresto contra dos personas imputadas por presuntamente utilizar la tarjeta ATH de un adulto mayor de 80 años que permanece desaparecido, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

La investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina apunta a que Lino A. Flores Negrón, hijo del octogenario, y Julia Vélez Algarín, su nuera, presuntamente utilizaron la tarjeta entre el 11 y el 15 de julio de 2025, cuando ya se desconocía el paradero del adulto mayor, en hechos ocurridos en Loíza.

La Fiscalía de Carolina formuló cargos en ausencia contra ambos por maltrato a personas de edad avanzada mediante explotación financiera.

La jueza Varela encontró causa por ambos cargos y expidió órdenes de arresto con una fianza de $50,000 y supervisión electrónica.

Lino Andrés Flores Ramos, de 80 años, fue reportado desaparecido el año pasado por su sobrina, María Rodríguez Negrón.
Lino Andrés Flores Ramos, de 80 años, fue reportado desaparecido el año pasado por su sobrina, María Rodríguez Negrón. (Suministrada)

El Departamento de Justicia indicó que el paradero del adulto mayor aún se desconoce.

Mabel Olivera, del CIC de Carolina, no pudo confirmar a El Nuevo Día si la desaparición del adulto mayor está vinculada con la investigación que dio paso a los cargos contra su hijo y su nuera.

El octogenario fue identificado como Lino Andrés Flores Ramos, residente de Parcelas Vieques, en Loíza. De acuerdo con la requisitoria de la Policía, fue visto por última vez el 30 de junio de 2025 por su hijo, en los predios de su residencia.

Su desaparición fue reportada el 21 de julio de 2025 por su sobrina, María Rodríguez Negrón.

Se indicó además que Flores Ramos vestía un pantalón de mahón azul, camisa y calzado deportivo. Fue descrito como de 5 pies y 9 pulgadas de estatura, unas 140 libras de peso, tez blanca, ojos marrones y cabello marrón.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Flores Negrón y Vélez Algarín o que pueda ayudar a localizar a Flores Ramos, que se comunique de manera confidencial con la Policía al 787-343-2020.

Tags
Personas desaparecidasMaltrato de ancianosfraudeLoízaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 16 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: