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89°Lluvias y tronadas
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Onda tropical traerá otra ronda de aguaceros y tronadas esta noche

El patrón lluvioso se extenderá hasta el jueves, con mayor potencial de lluvia en el este de Puerto Rico

16 de septiembre de 2026 - 4:24 PM

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El área del sureste podría recibir aguaceros de intensidad variable, algunos de ellos acompañados de tronadas, mientras el eje de la onda atraviesa la región. (Carlos Giusti/Staff)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Municipios del este y sureste de Puerto Rico podrían recibir otra ronda de aguaceros y tronadas durante la noche del miércoles, a medida que el eje de una onda tropical se mueva sobre la región, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

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La meteoróloga Lee Ann Inglés, del SNM, explicó que los aguaceros que han afectado varios sectores de la isla durante la tarde han sido intensos, pero de rápido movimiento, por lo que no han producido acumulaciones de agua generalizadas.

“Esta lluvia ha sido bastante particular porque ha sido bastante intensa pero de rápido movimiento, así que las acumulaciones de lluvia que se han logrado observar mayormente por estimados de radar rondan entre una a dos pulgadas de lluvia”, dijo Inglés en entrevista con El Nuevo Día.

Durante la tarde, el SNM mantenía una advertencia de inundaciones para sectores de Moca, Añasco y Aguada, con vigencia hasta las 5:00 p.m. Además, la agencia había emitido varios comunicados especiales por tronadas fuertes, incluido uno para sectores entre Las Marías, Aguada y Mayagüez.

Algunas de las tronadas han producido rayos y ráfagas de viento que pueden representar un riesgo para las personas que permanezcan al aire libre, advirtió Inglés.

A medida que la onda tropical continúe acercándose, la actividad de lluvia comenzará a concentrarse en el este y sureste de Puerto Rico.

“Parte de esa nubosidad y de esas tronadas se van a estar moviendo sobre Puerto Rico durante la noche”, explicó Inglés.

La meteoróloga señaló que el área del sureste podría recibir aguaceros de “intensidad variable”, algunos de ellos acompañados de tronadas, mientras el eje de la onda atraviesa la región.

“Podríamos estar viendo de una a dos pulgadas de lluvia adicionales, quizás un poco más en algunos sectores de manera localizada”, indicó.

En Puerto Rico, Inglés mencionó el área de Río Blanco, en Naguabo, entre los sectores que podrían presentar problemas si recibe lluvia fuerte durante la noche, debido a la respuesta de los ríos en esa zona.

“Es un área bastante baja y tiende a tener esos problemas”, señaló.

El NWS de San Juan indicó en un boletín publicado este miércoles que el patrón lluvioso continuará hasta el jueves, con el mayor potencial de lluvia concentrado en las Islas Vírgenes y el este de Puerto Rico.

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Advertencia de inundacionesServicio Nacional de MeteorologíaLluviasBreaking News
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