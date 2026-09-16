La unidad 1 de AES podría regresar a funciones el jueves

El consorcio Genera PR indicó que la unidad 1 de la cogeneradora privada AES, en Guayama, podría regresar a funciones mañana, jueves, mientras que la reparación de la caldera de la unidad 2 de la central Aguirre podría extenderse hasta el viernes.

La unidad 1 de AES salió de servicio a las 9:46 a.m. del 12 de septiembre “por una rotura en la tubería asociada a la caldera”, según indicó el zar de Energía, Josué Colón, en una publicación en su cuenta de X. La cogeneradora privada encendió la unidad en la tarde del martes, pero durante la noche fue apagada nuevamente.

Mientras, la unidad 2 de Aguirre fue apagada el 14 de septiembre.

Genera PR resaltó, en una publicación en su cuenta de Facebook, que “los equipos técnicos continúan trabajando en la reparación de la caldera de la Unidad 2, donde se identificaron roturas en distintas áreas del equipo. Se proyecta que la unidad esté en servicio el viernes, de no surgir contratiempos”.

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En cuanto al estatus de la unidad 1 de AES, Genera PR añadió que “según nos informa el operador, se proyecta su retorno al sistema mañana, de no surgir inconvenientes”.

Sobre 178,000 abonados se quedaron sin servicio de energía eléctrica el 12 de septiembre durante horas de la tarde y la noche, debido a una deficiencia crítica de generación tras la salida de operaciones de las dos unidades de la central Costa Sur, en Guayanilla, al igual que la unidad 1 de la cogeneradora privada AES.

La situación obligó al consorcio LUMA Energy, encargado de la red de transmisión y distribución de energía, a implementar apagones selectivos para mantener la estabilidad en el sistema.

El lunes, 14 de septiembre, LUMA Energy activó otra ronda de apagones selectivos tras la salida de la unidad 2 de Aguirre.

Ayer, martes, Genera PR informó que la deficiencia de generación persistía y que podrían ocurrir más apagones, pero la demanda registrada fue menor a la pronosticada, por lo que no se activaron apagones selectivos.

A las 3:00 p.m., LUMA Energy no había emitido aviso sobre la posibilidad de apagones selectivos durante la tarde y/o noche.

A esa hora, el portal de generación de Genera PR mostraba una generación total del sistema de 2,420 megavatios (MW), con una capacidad disponible de 3,102 MW, una reserva en rotación de 489 MW y una reserva operacional de 641 MW.