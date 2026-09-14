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Salida de la Unidad 2 de la Central de Aguirre provoca un nuevo relevo de carga

Una unidad de Costa Sur y otra de AES siguen sin operar desde el sábado pasado

14 de septiembre de 2026 - 12:23 PM

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Genera PR indicó que investigaba la razón para que la unidad saliera de servicio. (Xavier Araújo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La empresa LUMA Energy informó esta noche sobre un segundo relevo de carga que volvió a dejar a miles de clientes sin el suplido de energía eléctrica en sus hogares y comercios.

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En esta ocasión, el relevo fue adjudicado por la empresa a la salida de la Unidad 2 de la Central Aguirre, en Salinas.

“La duración y el alcance de los relevos de carga dependerán de la cantidad de generación disponible y de la demanda durante ese periodo”, anunció Luma Energy en sus redes sociales.

A eso de las 12:00 del mediodía, también se registró la salida de la Unidad 5 de la Central San Juan, quedándose sin luz unos 86,000 clientes. Los clientes perjudicados por este incidente ya habían comenzado a recibir el servicio en la tarde.

Tanto LUMA Energy como Genera PR advirtieron temprano sobre la posibilidad de nuevas interrupciones debido a la insuficiencia en la generación en las horas de mayor demanda.

Genera PR informó en sus redes sociales a las 5:00 p.m. que la turbina de combustión de la Unidad 5 de San Juan había regresado al servicio, aunque la empresa advirtió que todavía existía una insuficiencia de generación para cubrir la demanda prevista durante el pico de esta noche.

“El sistema de generación enfrenta una insuficiencia de aproximadamente 140 MW de capacidad para cubrir la demanda total pronosticada para el pico de esta noche”, indicó Genera PR en su actualización. La empresa señaló además que el operador del sistema de transmisión y distribución “podría implementar relevos de carga para mantener la estabilidad del sistema”.

LUMA Energy enfatizó que en que se mantienen en “continua comunicación con todas las generatrices para apoyar una recuperación eficiente y asegurar que el sistema opere de la manera más estable posible”.

La cantidad de clientes sin servicio eléctrico al mediodía del lunes alcanzó los 86,689, según el portal de LUMA Energy. Para las 6:33 p.m., la cifra de clientes sin luz era de 48,786.

San Juan, Bayamón, y Arecibo figuraban entre las zonas más afectadas.

Poco más de 80,000 personas se quedaron sin servicio de energía al mediodía de hoy lunes.
Poco más de 80,000 personas se quedaron sin servicio de energía al mediodía de hoy lunes. ((Captura/Luma Energy))

La salida de la Unidad 5 de la Central San Juan y de la Unidad 2 de la Central Aguirre surgen en momentos en que todavía no está operando la Unidad 5 de Costa Sur y la Unidad 1 de la planta privada AES Puerto Rico.

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Genera PRBreaking NewsLUMA EnergyEnergía eléctricaPuerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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