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Panorama de sequía: leve mejoría en las zonas bajo condiciones severas y extremas

Las lluvias recientes redujeron la extensión de la sequía, aunque 39.49% del territorio todavía permanece bajo la categoría extrema

10 de septiembre de 2026 - 11:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Así lucían las condiciones de sequía para el 8 de septiembre de 2026. (Monitor de Sequía de Estados Unidos)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aunque las lluvias de los últimos días permitieron una reducción en la extensión de la sequía en Puerto Rico, 39.49% del territorio todavía permanece bajo sequía extrema, según la actualización publicada este jueves por el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

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La proporción representa una leve mejoría frente a la semana pasada, cuando 40.99% de la isla se encontraba bajo esa clasificación.

En términos generales, la extensión total del territorio bajo alguna categoría de sequedad o sequía disminuyó de 82.91% a 79.64%.

La sequía severa (D2) bajó de 21.27% a 18.29%, mientras la sequía moderada (D1) se redujo de 12.95% a 11.32%. En contraste, las condiciones atípicamente secas (D0) aumentaron de 7.70% a 10.54%.

La sequía extrema abarca por completo los municipios de Lajas, Guánica, Peñuelas, Santa Isabel, Aibonito, Humacao, Las Piedras, Juncos, Gurabo, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y San Juan, además de Vieques y Culebra.

La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. El Monitor de Sequía de Estados Unidos muestras los sectores que se encuentran bajo condiciones atípicamente secas (amarillo), sequía moderada (anaranjado claro), sequía severa (anaranjado), entre otras clasificaciones.En ese mismo embalse, un pez muerto.
1 / 25 | En fotos: así han empeorado las condiciones de sequía en Puerto Rico. La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. - NDMC/NOAA/USDA/NASA

De acuerdo con el Monitor de Sequía, algunas zonas del centro, centro-norte y oeste recibieron entre una a cinco pulgadas de precipitación durante el período evaluado. Esas lluvias permitieron mejorar áreas que se encontraban bajo sequía severa y moderada, así como bajo condiciones atípicamente secas.

Las precipitaciones recientes también provocaron una leve mejoría en la sequía extrema del sureste, aunque no fueron suficientes para aliviar de forma significativa las condiciones más críticas.

El informe explicó que durante la semana cambió el patrón atmosférico dominante, desde la influencia de los remanentes de la tormenta tropical Dolly hasta un régimen de vientos alisios del sureste, que dejó aguaceros pasajeros y tormentas aisladas.

Aun así, el Monitor advirtió que las lluvias no bastaron para aliviar la sequía extrema persistente, particularmente por el déficit de agua subterránea observado en los pozos de monitoreo.

Bajo la categoría de sequía extrema (D3) pueden registrarse pérdidas de cultivos, escasez de alimento para el ganado, deterioro de la calidad del agua y reducciones en los acuíferos.

En las zonas bajo sequía severa (D2), el sector agrícola puede enfrentar retrasos en la siembra y escasez de heno, mientras que bajo sequía moderada (D1) pueden observarse descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.

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Breaking NewsSequía en Puerto RicoSequíaMonitor de Sequía de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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