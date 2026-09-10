Nuevo pulso de humedad traerá aguaceros mientras aumenta el polvo del Sahara

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Un nuevo pulso de humedad asociado a la onda tropical que cruza la región favorecerá este jueves el desarrollo de aguaceros y posibles tronadas, mientras aumenta la presencia de polvo del Sahara.

La meteoróloga Mariangelis Marrero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que ese aumento de humedad comenzaría a sentirse con mayor fuerza durante la tarde, cuando se espera un repunte en la actividad de lluvia, particularmente sobre sectores del este de Puerto Rico.

La meteoróloga señaló que, luego de una madrugada activa en el este y sureste, el tiempo tendería a estabilizarse durante parte de la mañana antes de que aumente nuevamente la nubosidad y se desarrollen aguaceros más tarde.

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Según Marrero, estimados preliminares de radar reflejaron acumulaciones de entre dos y cuatro pulgadas de lluvia en sectores de Cayey, Cidra, Aibonito y Guayama, mientras que en otras áreas del este los totales rondaron una pulgada.

Ante la lluvia recibida durante la madrugada y la actividad adicional que se espera en horas de la tarde, Marrero indicó que el riesgo de inundaciones permanece limitado para sectores del este.

La meteoróloga añadió que también se espera el desarrollo de la convección típica de la tarde sobre el oeste, lo que podría generar aguaceros y tronadas en esa zona.

Por otro lado, explicó que el polvo del Sahara irá aumentando gradualmente durante el día, con concentraciones que pasarían de moderadas a altas, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

En cuanto a las condiciones marítimas, indicó que los vientos continuarán relativamente fuertes, por lo que el mar permanecerá picado y se mantendrá un riesgo moderado de corrientes marinas.