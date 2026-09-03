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Dolly deja leve alivio: disminuye la sequía extrema en Puerto Rico

Conoce lo que revela el informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos y qué zonas de la isla registraron mejoría

3 de septiembre de 2026 - 9:55 AM

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Así lucía el mapa. (Monitor de Sequía de los Estados Unidos)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las lluvias recientes dieron un leve respiro a algunas de las zonas más afectadas por la sequía en Puerto Rico, al reducir la extensión de la categoría extrema, aunque 82.91% del territorio sigue bajo algún nivel de sequedad o sequía.

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Según el informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos, la sequía extrema (D3) cubre ahora 40.99% del territorio, frente al 44.45% reportado la semana pasada. La reducción equivale a 3.46 puntos porcentuales.

El Monitor de Sequía atribuyó la mejoría a las lluvias registradas durante los pasados días, particularmente al paso de los remanentes de la antigua tormenta tropical Dolly.

De acuerdo con el resumen semanal, algunas zonas del sureste recibieron más de 15 centímetros de lluvia, mientras en gran parte del este se acumularon entre cinco y 7.5 centímetros.

La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. El Monitor de Sequía de Estados Unidos muestras los sectores que se encuentran bajo condiciones atípicamente secas (amarillo), sequía moderada (anaranjado claro), sequía severa (anaranjado), entre otras clasificaciones.En ese mismo embalse, un pez muerto.
1 / 23 | En fotos: así han empeorado las condiciones de sequía en Puerto Rico. La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. - NDMC/NOAA/USDA/NASA

Como resultado, sectores del noreste y sureste que se encontraban bajo sequía extrema mejoraron a sequía severa (D2). De igual forma, en una pequeña porción del sureste, las condiciones pasaron de sequía severa a sequía moderada (D1).

Pese a la mejoría, la sequía extrema continúa siendo la clasificación de mayor extensión en Puerto Rico y mantiene bajo esa categoría amplias zonas del sur, este y noreste.

Entre los municipios que aparecen completamente dentro de la zona de sequía extrema figuran San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Humacao, Juncos, Las Piedras, Gurabo, Lajas, Guánica, Peñuelas, Juana Díaz, Villalba, Coamo, Santa Isabel y Aibonito.

La clasificación D3 puede implicar pérdidas de cultivos, escasez de alimento para el ganado, deterioro en la calidad del agua y reducción de los acuíferos. También puede provocar alteraciones en las rutinas diarias y, en escenarios más severos, cambios en horarios escolares o cierres de negocios.

En tanto, la sequía severa (D2) abarca ahora 21.27% del territorio, una disminución frente al 22.16% de la semana pasada. La diferencia representa 0.89 puntos porcentuales.

Bajo esta clasificación, el sector agrícola puede enfrentar retrasos en la siembra y escasez de heno, mientras los ganaderos pueden verse obligados a suplementar la alimentación de sus animales. También pueden observarse señales de estrés en árboles y plantas y aplicarse medidas más estrictas de conservación de agua.

Mientras, la porción del territorio bajo sequía moderada (D1) aumentó de 8.60% a 12.95%, para una diferencia de 4.35 puntos porcentuales.

Ese aumento no necesariamente representa un deterioro de las condiciones, ya que parte de la expansión de la categoría responde a zonas que anteriormente se encontraban bajo niveles de sequía más severos y que mejoraron tras las lluvias recientes.

La sequía moderada puede provocar estrés en los cultivos, aumentar el peligro de incendios forestales y ocasionar descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.

Por otro lado, 7.70% del territorio permanece atípicamente seco (D0), sin cambios respecto al informe de la semana pasada. En Puerto Rico, esta clasificación puede reflejar caudales de ríos y quebradas por debajo de sus niveles habituales.

Aunque la extensión total del territorio bajo alguna categoría de sequedad o sequía permanece en 82.91%, los datos reflejan una reducción en la intensidad de las condiciones en algunas zonas de la isla luego de las lluvias de los pasados días.

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Breaking NewsMonitor de Sequía de Estados UnidosSequía en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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