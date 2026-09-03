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Vendió dos postes y no los entregó: Policía busca a hombre por presunto fraude en Barranquitas

El querellante alegó que pagó $2,400

3 de septiembre de 2026 - 10:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fue identificado por las autoridades como Luis Cruz. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía busca a un hombre como parte de una investigación por una querella de fraude relacionada con la venta de dos postes de cemento que, presuntamente, fueron pagados pero nunca entregados.

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El hombre fue identificado por las autoridades como Luis Cruz, cuyo paradero es solicitado por agentes de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.

Según la Uniformada, la querella fue reportada el 20 de mayo de 2026 en Barranquitas.

El querellante indicó que, aproximadamente dos años antes, contrató los servicios de Cruz para comprar dos postes de cemento para su residencia por $2,400.

De acuerdo con su versión, realizó el pago correspondiente, pero hasta el momento no ha recibido la propiedad adquirida.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Cruz a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 o con la agente Luz Hance, de la División de Propiedad y Fraude del CIC de Aibonito, al 787-735-6800, extensiones 1607 y 1615.

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Breaking NewsfraudePolicía de Puerto RicoBarranquitas
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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