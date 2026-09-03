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$306,000 en pérdidas: roban diamantes y prendas de oro en casa del exponente de música urbana Nio García

Uno de los asaltantes agredió al perjudicado en la cabeza

3 de septiembre de 2026 - 7:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El exponente de música urbana, Luis Antonio Quiñones, mejor conocido como “Nio García”, fue víctima de un robo domiciliario que es investigado por la Policía desde la tarde de ayer, miércoles, en Guaynabo.

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De acuerdo con la información preliminar, el querellante denunció que, mientras se encontraba en su hogar junto a su esposa, tres personas vestidas de negro, con el rostro cubierto y portando armas de fuego, irrumpieron en el área de la sala.

“Bajo amenaza e intimidación, uno de los asaltantes agredió al perjudicado en la cabeza con la parte posterior del arma de fuego”, indica el informe policiaco.

“Acto seguido, los sujetos se dirigieron al clóset, donde se apropiaron de varias prendas de oro y diamantes, valoradas en aproximadamente $300,000. Además, sustrajeron un bulto marca Louis Vuitton, con un valor estimado de $6,000”, agregó

Tras el robo, los tres individuos se marcharon de la residencia en un vehículo blanco, mientras que posteriormente Quiñones García fue atendido por paramédicos en la escena.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobo domiciliarioNio García
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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