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Monitoreo diario: Carraízo aumenta por cuarto día consecutivo y alcanza los 39.11 metros

Trece de los 19 embalses monitoreados por la AAA registraron aumentos en sus niveles durante las últimas 24 horas

3 de septiembre de 2026 - 7:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cuatro embalses se encuentran bajo “observación”, dos bajo “ajustes operacionales”, 11 en nivel de “seguridad” y dos en “desborde”. (dennis rivera bello)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El embalse Carraízo aumentó este jueves por cuarto día consecutivo y alcanzó los 39.11 metros, tras las lluvias registradas en Puerto Rico durante los pasados días.

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El nivel del embalse subió 19 centímetros en las últimas 24 horas y permanece bajo la categoría de “observación”, mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) aún no tiene certeza sobre cuándo reanudaría el plan de racionamiento para los abonados que se sirven de ese cuerpo de agua.

Mientras, La Plata, que continúa bajo “ajustes operacionales”, se mantuvo por segundo día consecutivo en 44.59 metros. Cidra, que también permanece en esa categoría, se sostuvo en 400.17 metros.

En términos generales, 13 de los 19 embalses monitoreados por la AAA aumentaron sus niveles, tres permanecieron sin cambios y otros tres registraron descensos durante las últimas 24 horas.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este jueves, 3 de septiembre de 2026.
Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este jueves, 3 de septiembre de 2026. (AAA)

De acuerdo con el informe más reciente de la corporación pública, cuatro embalses se encuentran bajo “observación”, dos bajo “ajustes operacionales”, 11 en nivel de “seguridad” y dos en “desborde”.

Además de Carraízo, permanecen bajo “observación” Río Blanco, que no registró cambios y se mantuvo en 24.91 metros; Fajardo, que subió ocho centímetros hasta 46.77 metros; y Loco, que descendió dos centímetros y se ubicó en 69.45 metros.

Entre los embalses clasificados en nivel de “seguridad”, uno de los aumentos más marcados ocurrió en Matrullas, que subió 78 centímetros hasta los 734.21 metros.

También registraron incrementos Caonillas, de 47 centímetros hasta 251.08 metros; Cerrillos, de 28 centímetros hasta 167.52 metros; Guayabal, de 20 centímetros hasta 103 metros; y Lucchetti, de 14 centímetros hasta 171.65 metros.

Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento.Según la página “Conservemos el agua” de la AAA, una de las recomendaciones para limitar el desperdicio del líquido es llenar por completo el lavaplatos en las casas o establecimientos que se utilicen.Bañe a sus mascotas en el patio, encima de la grama, para que también utilice el agua para la vegetación.
1 / 14 | Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento. Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. - Xavier Araújo

Por su parte, Toa Vaca aumentó siete centímetros hasta 147.22 metros; Guajataca, tres centímetros hasta 195.93 metros; Patillas y Garzas, dos centímetros cada uno, hasta 65.87 metros y 736.08 metros, respectivamente.

En contraste, Carite bajó un centímetro y se situó en 542.02 metros, mientras Guayo descendió dos centímetros hasta 442.13 metros.

Los embalses Guineo y Dos Bocas permanecen en categoría de “desborde”. Guineo subió 39 centímetros, hasta 902.21 metros, mientras Dos Bocas aumentó 40 centímetros y alcanzó los 90.04 metros.

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Breaking NewsEmbalse CarraízoEmbalse La PlataEmbalsesAAA
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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