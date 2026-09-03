Monitoreo diario: Carraízo aumenta por cuarto día consecutivo y alcanza los 39.11 metros
Trece de los 19 embalses monitoreados por la AAA registraron aumentos en sus niveles durante las últimas 24 horas
3 de septiembre de 2026 - 7:44 AM
3 de septiembre de 2026 - 7:44 AM
El embalse Carraízo aumentó este jueves por cuarto día consecutivo y alcanzó los 39.11 metros, tras las lluvias registradas en Puerto Rico durante los pasados días.
El nivel del embalse subió 19 centímetros en las últimas 24 horas y permanece bajo la categoría de “observación”, mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) aún no tiene certeza sobre cuándo reanudaría el plan de racionamiento para los abonados que se sirven de ese cuerpo de agua.
Mientras, La Plata, que continúa bajo “ajustes operacionales”, se mantuvo por segundo día consecutivo en 44.59 metros. Cidra, que también permanece en esa categoría, se sostuvo en 400.17 metros.
En términos generales, 13 de los 19 embalses monitoreados por la AAA aumentaron sus niveles, tres permanecieron sin cambios y otros tres registraron descensos durante las últimas 24 horas.
De acuerdo con el informe más reciente de la corporación pública, cuatro embalses se encuentran bajo “observación”, dos bajo “ajustes operacionales”, 11 en nivel de “seguridad” y dos en “desborde”.
Además de Carraízo, permanecen bajo “observación” Río Blanco, que no registró cambios y se mantuvo en 24.91 metros; Fajardo, que subió ocho centímetros hasta 46.77 metros; y Loco, que descendió dos centímetros y se ubicó en 69.45 metros.
Entre los embalses clasificados en nivel de “seguridad”, uno de los aumentos más marcados ocurrió en Matrullas, que subió 78 centímetros hasta los 734.21 metros.
También registraron incrementos Caonillas, de 47 centímetros hasta 251.08 metros; Cerrillos, de 28 centímetros hasta 167.52 metros; Guayabal, de 20 centímetros hasta 103 metros; y Lucchetti, de 14 centímetros hasta 171.65 metros.
Por su parte, Toa Vaca aumentó siete centímetros hasta 147.22 metros; Guajataca, tres centímetros hasta 195.93 metros; Patillas y Garzas, dos centímetros cada uno, hasta 65.87 metros y 736.08 metros, respectivamente.
En contraste, Carite bajó un centímetro y se situó en 542.02 metros, mientras Guayo descendió dos centímetros hasta 442.13 metros.
Los embalses Guineo y Dos Bocas permanecen en categoría de “desborde”. Guineo subió 39 centímetros, hasta 902.21 metros, mientras Dos Bocas aumentó 40 centímetros y alcanzó los 90.04 metros.
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