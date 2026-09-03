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Intercambio de disparos: guardia de seguridad resulta herido en Vega Baja

Los hechos fueron reportados en horas de la madrugada del jueves

3 de septiembre de 2026 - 6:54 AM

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El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
El incidente fue reportado a eso de las 2:54 a.m., en el área de una construcción aledaña a la urbanización La Sabana, en Vega Baja.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un guardia de seguridad resultó herido de bala tras un intercambio de disparos con asaltantes en la madrugada de hoy, jueves, en Vega Baja, informó la Policía.

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El incidente fue reportado a eso de las 2:54 a.m., en el área de una construcción aledaña a la urbanización La Sabana.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante informó que, mientras laboraba como oficial de seguridad, “fue sorprendido por varios individuos que portaban armas de fuego y le anunciaron el asalto”.

“Estos, presuntamente, intentaban forzar la entrada de uno de los vagones ubicados en el área de construcción”, indicó el informe policiaco.

“Ante la situación, la víctima repelió la agresión y, durante un intercambio de disparos con los asaltantes, resultó herido de bala”, agregó.

Según la Uniformada, el perjudicado llegó en un vehículo privado a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como estable.

El caso fue referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoVega BajaHeridos de bala
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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