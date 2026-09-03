Intercambio de disparos: guardia de seguridad resulta herido en Vega Baja

Un guardia de seguridad resultó herido de bala tras un intercambio de disparos con asaltantes en la madrugada de hoy, jueves, en Vega Baja, informó la Policía.

El incidente fue reportado a eso de las 2:54 a.m., en el área de una construcción aledaña a la urbanización La Sabana.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante informó que, mientras laboraba como oficial de seguridad, “fue sorprendido por varios individuos que portaban armas de fuego y le anunciaron el asalto”.

“Estos, presuntamente, intentaban forzar la entrada de uno de los vagones ubicados en el área de construcción”, indicó el informe policiaco.

“Ante la situación, la víctima repelió la agresión y, durante un intercambio de disparos con los asaltantes, resultó herido de bala”, agregó.

Según la Uniformada, el perjudicado llegó en un vehículo privado a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como estable.