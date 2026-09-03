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Motiva a tus hijos a adoptar hábitos de estudio efectivos

Establecer una rutina consistente ayuda a que niños y jóvenes se mantengan enfocados y motivados

3 de septiembre de 2026 - 6:00 AM

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Busca un lugar de la casa que sea tranquilo, bien iluminado y con mínimas distracciones, ya que un entorno de estudio dedicado ayuda al estudiante a concentrarse y aumenta su productividad. (Shutterstock)
Por El Nuevo Día Educador

Tener un buen rendimiento escolar requiere persistencia, determinación y buenos hábitos de estudio. Implementar rutinas académicas efectivas no tiene que ser complicado para los alumnos y sus familias.

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Algunas acciones que pueden tomar los padres para motivar a sus hijos a hacer sus tareas escolares y retomar hábitos de estudio son:

• Reconoce cómo aprende tu hijo.

Hay distintos estilos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. Si tu hijo aprende mejor mediante diagramas, gráficos e imágenes, se puede beneficiar del aprendizaje visual. En cambio, es un aprendiz auditivo si aprende eficazmente mediante canciones y comprende mejor los conceptos al explicarlos en voz alta. Y si aprende mediante el movimiento físico, experimentos prácticos y ejercicios de rol, su estilo es el kinestésico. Identifica con el niño o joven su estilo de aprendizaje y adáptense a este.

• Crea un espacio de estudio.

Busca un lugar de la casa que sea tranquilo, bien iluminado y con mínimas distracciones, ya que un entorno de estudio dedicado ayuda al estudiante a concentrarse y aumenta su productividad. Mantén el área de estudio ordenada y equipada con todo los materiales necesarios para hacerlas tareas escolares. El alumno puede utilizar auriculares con cancelación de ruido o música suave de fondo si esto le ayuda a concentrarse.

• Ojo al manejo del tiempo.

Según Oxford Learning, compañía de tutorías ubicada en Londres, tener un plan de estudio estructurado ayudar a niños y jóvenes a mantenerse enfocados. El plan debe incluir: cuándo hacer las tareas cada día, cuánto tiempo dedicar a las tareas, con qué frecuencia tomar descansos breves y qué tareas priorizar. Crear un horario de estudio consistente ayuda a establecer una rutina.

• Incluye descanso y movimiento.

Un breve descanso puede mejorar la concentración y reducir la fatiga, mientras que el ejercicio ayuda a mejorar la función cerebral y reducir el estrés. Se puede dividir el periodo de estudios en bloques de hasta 25 minutos, seguidos por recesos de 5 o 10 minutos. Durante algunos de estos recesos, inste a su hijo a hacer estiramientos, jumping jacks, dar una corta caminata en el patio o alguna otra actividad física de su agrado.

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